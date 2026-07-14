Thomas Tuchel elogió a Lionel Messi antes de Argentina vs Inglaterra, pero lanzó una fuerte advertencia

La previa del clásico entre la Selección Argentina e Inglaterra sumó su primer capítulo fuerte desde los micrófonos. A menos de 24 horas del choque decisivo en Atlanta por el pase a la gran final del Mundial 2026, el director técnico del conjunto inglés, Thomas Tuchel, brindó una conferencia de prensa en la que analizó al campeón del mundo, reveló una particular idea para frenar a Lionel Messi y dejó en claro que su equipo llega con "mucha hambre".

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Thomas Tuchel

A pesar de la enorme carga política y deportiva que rodea a este duelo histórico, declarado de alto riesgo por las autoridades locales estadounidenses, el alemán prefirió bajarle los decibeles al folklore extrafutbolístico.

"Ni mi equipo ni yo hablamos de los acontecimientos históricos. La tensión ya es bastante grande. Respetamos al rival, pero no recurrimos a hechos históricos ni le damos más trascendencia de la que tienen", sentenció de entrada.

¿Marca personal para Messi? La confesión de Tuchel

Al momento de desglosar el juego de la Albiceleste, el entrenador de los Three Lions se deshizo en elogios para Lionel Messi, asegurando que "se acaban los calificativos ante semejante logro", destacando cómo lidera a un grupo ultra competitivo.

Lionel Messi

Fue allí donde el DT reveló un pensamiento táctico que sorprendió: "Estaba pensando si hacemos una marca de hombre de la vieja escuela. No estoy seguro de si llevaremos a cabo la idea, pero se me pasó por la cabeza. Todo el mundo sabe los lugares donde Messi quiere aparecer. Cuando la pelota le cae a él, encuentra el hueco".

Además, Tuchel llenó de elogios el trabajo de Lionel Scaloni: "Tienen un buen entrenador y llevan mucho tiempo jugando juntos. Les gusta jugar en el mediocampo con pases cortos, buscando siempre los espacios. Tienen la mentalidad, la unión y son muy competitivos".

La advertencia del técnico alemán

Pese al enorme respeto mostrado por el rival, el técnico alemán fue tajante al mandar un mensaje de confianza para su plantel, que viene de eliminar con lo justo a Noruega en cuartos de final: "Nos prepararemos para la mejor versión de Argentina. Pero cualquier equipo del mundo es vencible".

En cuanto al armado de su once, Tuchel confirmó que recupera a una pieza clave como Declan Rice, ya recuperado de un cuadro febril y molestias físicas, aunque no podrá contar con el suspendido Jarell Quansah ni con Jordan Henderson, quien sufrió una fractura de muñeca en los festejos del último partido.

Inglaterra

Inglaterra, que mira de reojo el pase de España a la gran final, busca dar el golpe y meterse en el partido definitivo de una Copa del Mundo tras 60 años de sequía. Para lograrlo, primero deberá derribar la fortaleza del campeón vigente.

FMZ