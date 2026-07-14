Lionel Scaloni mete mano en el once titular: con Messi, la formación para Argentina vs Inglaterra

Argentina e Inglaterra juegan la semifinal del Mundial 2026 y Lionel Scaloni anticipó que “Podemos ver algún cambio” de cara a la alineación titular del combinado nacional. El entrenador dijo que modificar era una posibilidad, aunque también declaró que podría repetir equipo.

Scaloni y Messi

Ante Suiza, Lionel Scaloni repitió equipo titular por primera vez desde que conduce a la Selección Argentina en Mundiales, y el nivel general del equipo pareciera estar abierto a cambios. Desde los entrenamientos surgieron situaciones dispares, posiblemente orientadas a confundir la planificación rival.

Mientras algunas fuentes aseguran que Argentina podría presentar una línea de cinco defensores, con Nicolás Otamendi sumándose como tercer central, los pocos minutos abiertos a la prensa mostraron la chance concreta que el cambio aparezca en el mediocampo.

Nico González podría ir desde el arranque ante Inglaterra

Scaloni destacó el juego por las bandas de Inglaterra, que tiene extremos potentes y laterales de corte ofensivo, y allí podría aparecer la principal modificación. Nicolás González, de buenos ingresos, podría ser el cuarto mediocampista en lugar de Rodrigo De Paul, pieza fundamental del ciclo, pero de rendimiento irregular en el marco de una línea media que todavía no explotó el tope de sus posibilidades.

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Nico González ingresaría por izquierda apoyándose en la versatilidad de un mediocampo que, con Paredes ocupando el lugar de “cinco posicional”, puede reacomodarse.

La formación de Argentina para enfrentar a Inglaterra en el Mundial 2026

A la espera de la confirmación oficial, la Selección Argentina formaría ante Inglaterra con: Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul o Nico González, Alexis Mac Allister, Leandro Paredes, Enzo Fernández; Lionel Messi y Julián Álvarez.

NZ