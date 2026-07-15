Argentina vs Inglaterra: Lautaro Martínez anotó el 2-1 y metió a la Selección en la final del Mundial 2026

Hay goles que quedan guardados para siempre en las páginas doradas del fútbol argentino, y el que acaba de firmar Lautaro Martínez en Atlanta para la Selección Argentina es, sin lugar a dudas, uno de ellos. Cuando la semifinal ante Inglaterra parecía destinada irremediablemente al alargue, el Toro frotó la lámpara con su olfato goleador y metió un frentazo agónico que significó el 2-1 definitivo y el pase directo a la final del Mundial 2026.

El partido se moría. El reloj marcaba el minuto 93, las piernas pesaban y el cansancio acumulado de una batalla física tremenda contra los británicos empezaba a pasar factura. Pero los goleadores de raza no necesitan estar finos durante los 90 minutos; les basta con una sola milésima de segundo libres dentro del área para cambiar el destino de todo un país.

Una asistencia de otra galaxia y el frentazo de la gloria

La jugada que desató el delirio nació, como casi siempre, de los pies del dueño del fútbol. Lionel Messi recibió el balón en tres cuartos de cancha y, con esa lucidez quirúrgica que lo caracteriza en los momentos de máxima tensión, visualizó el movimiento del delantero.

Messi soltó un pase preciso al corazón del área chica. Allí, libre de marcas y ganándole la espalda a los centrales ingleses, apareció Lautaro Martínez. El delantero no dudó: metió un frentazo seco, letal y de pique al suelo, dejando completamente sin opciones al arquero Jordan Pickford, quien solo pudo mirar cómo la pelota inflaba la red.

Lautaro Martínez puso el 2-1 histórico para la Selección Argentina

El festejo posterior fue el fiel reflejo de lo que significó ese gol: un desahogo ensordecedor. Lautaro corrió con el alma, se sacó la bronca y fue abrazado por todos sus compañeros en un festejo que unió a los miles de argentinos presentes en el Mercedes-Benz Stadium con millones de personas a lo largo y ancho del país.

Con este grito sagrado, Martínez no solo ratifica su vigencia absoluta en el ciclo de Lionel Scaloni, sino que se calza el traje de héroe absoluto en una de las noches más tensas del fútbol contemporáneo. Ahora, el Toro y toda la Scaloneta ya miran de frente el gran objetivo: el próximo domingo 19 de julio en Nueva York, la Selección buscará el bicampeonato del mundo ante España. Y con el 22 afilado, la ilusión está más viva que nunca.

FMZ