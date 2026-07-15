Argentina vs Inglaterra: Lautaro Martínez expresó su emoción tras la clasificación a la final del Mundial 2026

El cierre en Atlanta desató una fiesta inolvidable, pero para Lautaro Martínez significó una descarga de emoción imposible de contener. El delantero, héroe absoluto al marcar el 2-1 definitivo contra Inglaterra a los 93 minutos, se prestó al diálogo con la prensa con los ojos llenos de lágrimas, visiblemente quebrado por la magnitud de lo conseguido y por los recuerdos que se le vinieron a la cabeza en el momento más glorioso de su carrera.

“Es muy fuerte esto, de verdad”, comenzó diciendo el delantero, haciendo recurrentes pausas para secarse las lágrimas ante el micrófono.

Argentina vs Inglaterra: Lautaro Martínez anotó el 2-1 y metió a la Selección en la final del Mundial 2026

Conmovido por el logro colectivo, el Toro viajó en el tiempo hacia sus inicios en el fútbol y recordó con infinito agradecimiento el esfuerzo de sus padres: “Siempre soñé con hacer este gol. Me acordé de la primera vez que mi viejo me compró un par de botines”.

Lautaro no se olvidó de sus raíces ni de la contención familiar que lo trajo hasta este presente dorado. En medio de su llanto, le dedicó un mensaje sumamente especial a su madre: “Esto es para mi vieja, que el día que yo me fui a Racing jamás dejó de tener mi cama armada. Para mí eso vale más que un gol o que una final”.

Además, reconoció el rol fundamental que tienen sus hijos en su madurez actual, asegurando que le cambiaron la vida por completo: “Disfruto de todo esto. Mi hija me hizo bajar un cambio, mi hijo tres cambios, y hoy soy un hombre que disfruta de la vida”.

La tremenda profecía que le cumplió a Mac Allister y Medina

Ya con un poco más de calma, el atacante de la Scaloneta reveló una espectacular intimidad del plantel que demuestra la tremenda confianza que se tenían para este partido. Martínez confesó que ya sabía que iba a convertirse en el héroe de la tarde mucho antes de ingresar al campo de juego.

“Lo soñé, te lo juro. Se lo dije a Alexis (Mac Allister) que iba a hacer un gol. Y se lo dije a Facu Medina en el banco: que iba a entrar, que lo iba a ganar. Y me quedó a mí”, reveló.

Para cerrar, el goleador llenó de elogios a su compañero de equipo por el transitorio empate ("Enzo hizo un golazo también") y dejó un mensaje contundente de cara a la gran final del próximo domingo 19 de julio ante España: “Ahora que estoy más tranquilo, te digo que este equipo sigue demostrando de qué está hecho”

El Toro habló con el corazón en la mano, dejando en claro que detrás de cada grito sagrado con la camiseta celeste y blanca hay una historia de lucha que hoy tiene su recompensa más hermosa.