La reacción de los jugadores de Inglaterra al escuchar "el que no salta es un inglés" durante su himno

El ambiente en la semifinal del Mundial 2026 entre Argentina e Inglaterra superó cualquier expectativa de temperatura emocional. Apenas los futbolistas se alinearon para el protocolo inicial, la inmensa mayoría de hinchas argentinos presentes en el estadio comenzó a entonar con fuerza el clásico "el que no salta es un inglés". La respuesta de los jugadores de Los Tres Leones no pasó inadvertida.

Miradas de bronca y gestos de desaprobación

Mientras el himno nacional británico comenzaba a sonar por los altavoces del estadio, la respuesta de la afición fue contundente y ensordecedora. Lejos de ignorar el ruido exterior, los jugadores de Inglaterra, visiblemente afectados por la hostilidad del marco, intercambiaron miradas de fastidio.

Las cámaras de la transmisión oficial captaron varios gestos de bronca por parte de los futbolistas ingleses, quienes lanzaron miradas desafiantes hacia las tribunas colmadas de camisetas albicelestes. La tensión era palpable: los jugadores, claramente desconcentrados por la intensidad de la hinchada argentina, mostraron signos de molestia y frustración antes siquiera de que el árbitro diera el pitazo inicial, dejando en claro que el duelo psicológico había comenzado mucho antes de que rodara la pelota.

El contraataque: Silbidos británicos ante el himno argentino

La "guerra de himnos" no quedó ahí. Inmediatamente después, cuando llegó el turno de entonar las estrofas del Himno Nacional Argentino, la respuesta desde el sector donde se ubicaban los seguidores británicos fue igual de contundente.

Apenas comenzaron a sonar los primeros acordes del himno de Argentina, un estruendoso silbido bajó desde las gradas ocupadas por los ingleses, intentando tapar el canto de los jugadores argentinos y de los miles de compatriotas que se encontraban en el estadio.

Este intercambio de faltas de respeto desde las tribunas fue el preludio perfecto para el partido picante que se vive esta tarde. La rivalidad, que ya venía siendo alimentada en la previa por declaraciones de exjugadores y polémicas en redes sociales, terminó de estallar en el campo de juego, confirmando que, para ambos equipos, esta semifinal es mucho más que un simple pase a la final del Mundial.

BP