El Mercedes-Benz Stadium será el epicentro de una semifinal cargada de historia en el Mundial 2026. La Selección Argentina busca avanzar a su segunda final consecutiva, mientras que Inglaterra persigue la gloria que les es esquiva desde 1966. Sin embargo, el camino de los europeos hacia esta instancia no ha estado exento de turbulencias internas.

"Se siente diferente": El sugestivo mensaje de Inglaterra en la previa del duelo histórico ante Argentina

La dupla goleadora Kane-Bellingham frente a la fatiga mundialista

Inglaterra llega a este duelo tras recorrer el trayecto más largo del torneo, enfrentando el agotamiento físico y las altas temperaturas. El peso ofensivo recae casi exclusivamente en Harry Kane y Jude Bellingham, quienes han marcado 12 de los 13 goles del equipo. Ambos mantienen una lucha personal por la "Bota de Oro", aunque se encuentran a dos tantos de distancia de Lionel Messi, el máximo artillero del certamen.

Harry Kane y Jude Bellingham

El conflicto entre Tuchel y Bellingham

El ambiente en la concentración inglesa lejos está de ser ideal. Tras los cuartos de final, el entrenador Thomas Tuchel cuestionó públicamente el nivel de sus dirigidos, atribuyendo su clasificación a una "cuota de suerte".

La respuesta de Bellingham no se hizo esperar: "Quizás él no sabe lo que significa jugar al fútbol en este tipo de condiciones", disparó el mediocampista, dejando en evidencia una fractura en la relación con el cuerpo técnico que podría pesar en el ánimo del plantel frente al vigente campeón.

Tuchel y Bellingham

La posible formación de Inglaterra vs Argentina

Pese a las tensiones, Tuchel ya perfila el once titular para intentar frenar a la Scaloneta. La única duda reside en el lateral derecho, donde compiten Reece James y Djed Spence. La buena noticia para el estratega alemán es el regreso de Declan Rice, quien superó un virus que lo dejó fuera del último compromiso.

El probable once de Inglaterra: Jordan Pickford; Reece James o Djed Spence, Ezri Konsa, Marc Guéhi, Nico O'Reilly; Declan Rice, Elliott Anderson; Bukayo Saka, Jude Bellingham, Anthony Gordon; Harry Kane.

BP