Zlatan Ibrahimović le puso picante a la previa de Argentina vs Inglaterra: "Ahora verán el pie izquierdo de Dios"

A pocas horas del trascendental cruce entre la Selección Argentina e Inglaterra por un lugar en la final del Mundial 2026, el siempre polémico Zlatan Ibrahimović volvió a sacudir los cimientos del planeta fútbol. El exdelantero sueco, fiel a su estilo egocéntrico y provocador, no anduvo con rodeos y liquidó a los británicos con una analogía histórica que involucra a Diego Maradona y Lionel Messi.

La posible formación de Argentina para enfrentar a Inglaterra: ¿De Paul o Nico González?

"Han visto la Mano de Dios. Ahora se encontrarán con el pie izquierdo de Dios", disparó el exjugador en diálogo con la prensa internacional. La frase, cargada de épica, evoca inmediatamente el mítico partido de México 1986 y posiciona al actual capitán de la Albiceleste como la máxima amenaza para el conjunto inglés.

El testimonio del sueco no tardó en viralizarse en las redes sociales, transformándose en el principal combustible para un partido que ya arrastra una enorme carga histórica y emocional. El plantel conducido por Lionel Scaloni llega entonado tras el desgaste extremo ante Suiza, sabiendo que tiene en el botín zurdo de su número diez la llave para abrir el planteamiento defensivo de los dirigidos por Thomas Tuchel.

El técnico germano admitió que su planteamiento defensivo buscará parar al mejor jugador de la historia y lo deberá hacer ni más ni menos que en una semifinal de una Copa del Mundo, del otro lado, espera España.

LT