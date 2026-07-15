"No defiende": La polémica crítica de Jamie Carragher a Lionel Messi antes de la semifinal con Inglaterra

La tensión en Atlanta es absoluta. Argentina e Inglaterra se verán las caras este miércoles en un enfrentamiento que definirá al rival de España en la final del Mundial 2026. Mientras el clima en las redes sociales y las tribunas alcanza niveles de ebullición, las voces desde el lado británico comienzan a calentar la previa, siendo la del comentarista Jamie Carragher una de las más controversiales.

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Qué dijo Carragher sobre Lionel Messi

Jamie Carragher, ícono del Liverpool y actual analista deportivo, no pudo evitar reconocer la magnitud de enfrentar al astro rosarino. Sin embargo, su análisis mezcló elogios con una táctica de ataque clara: "Con Messi no hay nada nuevo. Lleva 20 años en esto y nadie encontró la respuesta. No creo que sea marcarlo individualmente, pero necesitan un plan", sentenció el exjugador.

No obstante, el tono del discurso cambió rápidamente hacia la crítica sobre el compromiso defensivo del número 10: "Deberían pensar en cómo sacar provecho de cómo camina por ahí cuando los oponentes tienen la pelota", lanzó Carragher, instando al lateral izquierdo de Inglaterra a no limitarse a seguir al capitán argentino, sino a buscar superioridad numérica en ataque.

Lionel Messi en el Mundial 2026

"Argentina defiende con nueve"

La sentencia del exdefensor fue contundente: "Pueden aprovechar el hecho de que Argentina solo defiende con nueve jugadores de campo". Este argumento resuena con fuerza en los antecedentes mundialistas, recordando específicamente las palabras de Louis van Gaal en la previa del Argentina-Países Bajos de Qatar 2022. Aquella vez, el neerlandés alegó que la falta de participación de Messi sin la posesión era la "oportunidad" de su equipo, una profecía que terminó en una actuación magistral de La Pulga y un festejo icónico frente al banco neerlandés.

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Las declaraciones de Carragher tienen un trasfondo personal. En 2022, el propio comentarista reveló que Messi lo llamó "burro" a través de mensajes privados en redes sociales, tras calificar el fichaje de Leo por el PSG como una mala decisión deportiva. Este episodio añade un condimento extra a una rivalidad que ya de por sí es histórica y pasional.

Lionel Messi

El optimismo inglés: ¿Un mensaje de confianza o exceso de seguridad?

Carragher no es la única voz británica que ha buscado desestabilizar al conjunto argentino. Joe Cole, otro histórico del fútbol inglés, también alzó la voz días atrás, asegurando que Inglaterra tiene la "velocidad y fuerza de sobra" para superar a la Albiceleste. "Hay que mandarlo a dormir al astro; lo digo ahora, iremos a la final", lanzó con plena confianza.

Con las cartas sobre la mesa y los analistas británicos apostando por exponer la faceta defensiva de Messi, el partido de esta tarde en el Mercedes-Benz Stadium promete ser un ajedrez táctico donde cualquier error, o cualquier "caminata" desatendida, podría cambiar el destino del Mundial.

BP