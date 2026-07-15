Atlanta se tiñe de celeste y blanco: todo el color de la histórica previa de Argentina vs Inglaterra

El Mercedes-Benz Stadium se prepara para ser el escenario de uno de los partidos más esperados del Mundial 2026 el duelo por la semifinal entre Argentina e Inglaterra. A medida que se acerca la hora del encuentro, el clima en la ciudad ha alcanzado un punto de ebullición, con los colores albicelestes predominando en cada rincón, mientras la ilusión por alcanzar una nueva final mundialista recorre las venas de los miles de fanáticos que viajaron miles de kilómetros para alentar al conjunto de Lionel Scaloni.

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La marea argentina tomó Atlanta

Desde las primeras horas de la mañana, la postal en el centro de Atlanta era inequívoca: banderas desplegadas, bombos y el repertorio habitual de canciones que han acompañado a la Selección durante toda la era Scaloni. La comunidad argentina no solo superó en número a los seguidores ingleses en las zonas de encuentro, sino que también ha contagiado su fervor a los locales, convirtiendo la previa en un verdadero "banderazo" que recorrió las arterias principales camino al estadio.

El momento de la partida: Rumbo al Mercedes-Benz

La tensión bajó a la tierra y se concentró en la concentración del equipo. A las 14:00 horas en punto, el micro que transporta al plantel partió rumbo al estadio. El operativo de seguridad fue impecable, pero no pudo evitar que cientos de hinchas se apostaran en las inmediaciones del hotel para despedir a los jugadores.

Entre cánticos de apoyo y aplausos, el cuerpo técnico y los futbolistas, con Lionel Messi a la cabeza, emprendieron el trayecto final hacia el Mercedes-Benz Stadium. Con la concentración absoluta reflejada en los rostros de los protagonistas, el plantel busca ahora transformar ese apoyo masivo en el combustible necesario para superar el escollo de Inglaterra.

Un escenario de alta tensión

A pocas horas del silbatazo inicial, la expectativa es total. Mientras el micro ya avanza por las calles de Atlanta, el estadio empieza a completar sus tribunas. La historia entre Argentina e Inglaterra es una de las más pesadas del mundo del fútbol, y hoy, en el calor de Georgia, se escribirá un nuevo capítulo que promete quedar en la retina de todos los amantes del deporte.

El sueño de la final del próximo domingo en Nueva Jersey está a solo 90 minutos —o quizás más— de distancia, y la hinchada argentina ya cumplió su parte: Atlanta, hoy, habla español y late al ritmo de la Scaloneta.

BP