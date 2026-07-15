"Brasil es Inglaterra": La insólita campaña de los hinchas brasileños contra Argentina en la previa de la semifinal

En el mundo del fútbol, la rivalidad entre Argentina y Brasil es un terreno donde la lógica suele quedar relegada frente a la pasión. Con la Canarinha fuera del Mundial 2026 en octavos de final, la hinchada brasileña ha encontrado un nuevo propósito para este torneo: hacer fuerza por cualquiera que se interponga en el camino del equipo de Lionel Scaloni. Hoy, el elegido es Inglaterra.

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Los memes de los hinchas brasileros contra Argentina

Las plataformas digitales amanecieron teñidas de un tinte británico. Cuentas simbólicas del país vecino han inundado el timeline con mensajes que rozan lo surrealista. El ejemplo más claro fue la viralización de una imagen de Jude Bellingham vestido con la camiseta de Brasil, acompañada por la consigna "Brasil es Inglaterra", transformando al volante del Real Madrid en el nuevo ídolo adoptivo de los hinchas brasileños.

En esta cruzada, Lionel Messi no se salvó de la agresividad del algoritmo: diversos posteos llegaron a calificar al capitán argentino como "Satanás", en un intento por canalizar el rechazo visceral de una hinchada que, por primera vez en su historia, atraviesa una sequía de seis ediciones mundialistas sin alcanzar siquiera la instancia de semifinales.

CazéTV y la narrativa del "mundo contra Argentina"

Uno de los principales focos de esta movida fue CazéTV, el gigante del streaming deportivo en Brasil. Desde su perfil oficial, se lanzó una campaña activa de "hate" hacia el campeón del mundo, posicionando a los británicos como una suerte de "hermanos sudamericanos honorarios". La narrativa impuesta fue clara: el planeta entero —a excepción de los argentinos— está hoy bajo la bandera de "Las Tres Rosas".

¿Folclore o grieta definitiva?

Más allá del ruido digital, cabe destacar que estas expresiones, por más ruidosas que sean, no representan la opinión de todo el pueblo brasileño. Existe una gran parte de los aficionados que, por respeto a la jerarquía del fútbol sudamericano o simple admiración por el juego, prefiere ver a su vecino en la final.

Sin embargo, este fenómeno es una muestra del particular momento que atraviesa Brasil. Con una racha histórica negativa y una crisis de identidad futbolística, el hincha brasileño parece encontrar en la derrota ajena —específicamente la argentina— el único consuelo posible en un Mundial que, para ellos, terminó hace semanas.

Vale recordar que esta es la primera vez en la historia que Brasil acumula seis mundiales consecutivos sin clasificar a una final, una estadística que alimenta la frustración de un público que, al no poder celebrar los éxitos propios, hoy elige aferrarse a los colores de Inglaterra.

BP