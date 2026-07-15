10 millones de firmas: el insólito boicot global que exige la expulsión de la Selección Argentina del Mundial 2026

La campaña virtual denominada "Argentina Out" sumó millones de adhesiones en plataformas de peticiones online con el objetivo de presionar a la FIFA para que descalifique a la Selección Argentina del Mundial 2026. Los impulsores del reclamo argumentan que el seleccionado sudamericano recibe un trato de favor sistemático por parte de los cuerpos arbitrales y las autoridades del fútbol internacional, una postura que ganó tracción en redes sociales a horas del duelo ante Inglaterra.

Selección Argentina - AFP

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La web, que se viralizó rápidamente en plataformas de recolección de firmas, detalla un listado de "presuntas irregularidades". Entre las principales quejas de los impulsores de la campaña se destacan el supuesto favoritismo de los jueces, un presunto exceso de penales sancionados a favor del equipo de Lionel Scaloni y la omisión de tarjetas rojas en jugadas clave de partidos decisivos.

Asimismo, los organizadores de la junta de firmas hicieron una encuesta de bajo del botón para firmar -el cual lo podes hacer sin registrarte y de manera ilimitada- hay una encuesta sobre quien es el "GOAT" (Mejor de toda la historia en inglés), si Lionel Messi o Cristiano Ronaldo, demostrando la seriedad de la página.

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El cuerpo técnico y los referentes del plantel prefieren enfocarse estrictamente en lo que pasa dentro de la cancha, desestimando todo el ruido al rededor de los habladores y el impacto real de este reclamo virtual que carece de sustento reglamentario ante los tribunales de la FIFA.

De hecho, hinchas argentinos recuerdan que la Albiceleste también ha sido históricamente perjudicada en distintas citas máximas del fútbol, por lo que consideran ridículo hablar de una "mano negra" a favor del equipo nacional en los torneos recientes.

LT