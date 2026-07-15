Sin el "Motorcito": ¿Por qué Rodrigo De Paul no juega de titular en la semifinal de Argentina contra Inglaterra?

La noticia sacudió la previa en el Mercedes-Benz Stadium. Rodrigo De Paul, el "motor" y pieza inamovible de la estructura de la Selección Argentina durante todo el ciclo de Scaloni, comenzará el duelo ante Inglaterra desde el banco de los suplentes. La determinación del cuerpo técnico responde a una búsqueda de frescura y equilibrio ante un rival que demanda un esfuerzo físico extraordinario.

Formación confirmada de Argentina para enfrentar a Inglaterra por las semifinales del Mundial 2026: Simeone por De Paul

La salida de De Paul y los motivos puramente futbolísticos: La búsqueda de intensidad

La salida de De Paul no responde a una molestia física, sino a un ajuste necesario tras el rendimiento del mediocampo en las presentaciones previas, donde el equipo mostró señales de agotamiento. Scaloni priorizó la inclusión de Giuliano Simeone, quien le otorga al equipo un despliegue mayor en el recorrido de ida y vuelta por la banda derecha.

El cuerpo técnico identificó que, para contrarrestar la velocidad de los atacantes ingleses, es vital contar con un volante con piernas frescas y gran capacidad de repliegue, características que Simeone ha demostrado con creces en su reciente rodaje.

Rodrigo De Paul en el Mundial 2026

La pulseada ganada por el hijo del "Cholo"

La decisión fue el resultado de una competencia interna que se mantuvo abierta hasta último momento. Nicolás González, otro de los nombres que aparecía en el radar como posible variante para refrescar la zona media, peleó palmo a palmo el puesto, pero fue finalmente Simeone quien convenció a Scaloni.

Pese a ser una variante sorprendente, Giuliano Simeone cuenta con la confianza del entrenador. Aunque su posición natural suele ser delante del lateral derecho, su capacidad para acoplarse al sistema defensivo fue el factor determinante para ganar la pulseada en un partido de características tan exigentes.

Giuliano Simeone

El ingreso de Simeone es, sin dudas, la gran apuesta de la jornada. El futbolista del Atlético de Madrid ha sumado pocos minutos en este Mundial, destacándose principalmente su titularidad ante Jordania en la fase de grupos.

Aunque Scaloni le ha dado minutos en encuentros de Eliminatorias (como ante Uruguay y Chile) y en amistosos previos (Honduras, Islandia y Puerto Rico), esta es su prueba de fuego absoluta. En la semifinal más importante de la era moderna de la Selección, el joven mediocampista tendrá la responsabilidad de ocupar el espacio dejado por De Paul, intentando darle a la Albiceleste el equilibrio necesario para alcanzar la soñada final en Nueva Jersey.

BP