Argentina vs Inglaterra: el golpe de Jude Bellingham a Valentín Barco que desató un escándalo en el final

El agónico e histórico triunfo 2-1 de la Selección Argentina ante Inglaterra en Atlanta no terminó únicamente con festejos y abrazos. Apenas el árbitro marcó el final del partido, se desató un verdadero escándalo en el centro del campo de juego. Jude Bellingham, la gran figura británica, protagonizó una furiosa reacción y agredió físicamente a Valentín Barco.

El tenso cruce ocurrió mientras la Scaloneta celebraba el pase a la final del Mundial 2026. Barco, el futbolista de 21 años que estuvo en el banco de suplentes durante el partido y que jugará en el Chelsea, se encontraba abrazado en plena felicidad junto a Lautaro Martínez y Julián Álvarez.

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En ese instante, Bellingham irrumpió de manera totalmente inesperada en la celebración y le dio un golpe en la parte de atrás de la cabeza al argentino.

La violenta e injustificada actitud del mediocampista del Real Madrid desató la bronca inmediata del juvenil argentino. El Colo se dio vuelta de inmediato, encaró a la estrella inglesa y le propinó un fuerte empujón para quitárselo de encima.

El conflicto escaló rápidamente y obligó a la intervención de varios futbolistas, entre los que estuvieron: Nico Paz, que se interpuso velozmente entre ambos para intentar calmar las aguas, y Nicolás Otamendi, que corrió directo hacia Bellingham y lo empujó con fuerza a modo de advertencia.

Tras la intervención de Otamendi, una gran cantidad de futbolistas de ambos seleccionados se sumaron a la discusión, algunos intentando separar y otros reprochándole la actitud al volante inglés, hasta que finalmente el cruce se disipó.

Aunque todavía se desconoce si hubo un cortocircuito previo entre ambos a lo largo del torneo, todo indica que el enojo del mediocampista del Real Madrid nació puramente de la impotencia y frustración por la agónica eliminación de su selección en manos de la Albiceleste.

FMZ