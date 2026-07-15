Argentina vs Inglaterra: Harry Kane admitió estar "destrozado" tras la derrota en el Mundial 2026

La contracara de la euforia argentina en Atlanta fue el dolor absoluto del seleccionado de Inglaterra. Tras la agónica remontada de la Scaloneta, el capitán y goleador británico, Harry Kane, dio la cara ante los medios y expuso toda su frustración por haber dejado escapar una oportunidad histórica para su país.

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Inglaterra, totalmente desolada tras el 2-1 de Argentina

"Estoy destrozado. Destrozado por todos, por el equipo, el cuerpo técnico, los aficionados", admitió el delantero del Bayern Múnich en declaraciones a la cadena BBC One.

El atacante, que fue contenido con éxito por la defensa albiceleste, no anduvo con vueltas para dimensionar el impacto de la caída: "Hemos trabajado muy duro para llegar hasta aquí y mis compañeros lo han dado todo, sangre, sudor y lágrimas. Caer a estas alturas es devastador".

La autocrítica de Kane: "Queríamos aguantarlo como fuera"

A la hora de desmenuzar las razones futbolísticas que explican la derrota, el atacante realizó un sincero análisis táctico sobre cómo Inglaterra se desinfló luego de abrir el marcador a los 55 minutos a través de Anthony Gordon.

"Hemos jugado un buen partido durante la mayor parte del tiempo. Nos pusimos 1-0 arriba y parecía que queríamos aguantarlo como fuera y eso, a este nivel en el que estamos, no es suficiente", expresó sobre el cambio de postura tras el gol de Gordon.

Luego, Kane reconoció que tras la ventaja inicial les costó muchísimo "presionar al rival cuando tenía el balón", a diferencia del gran trabajo que habían realizado en la primera mitad y el arranque del complemento.

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Kane se despidió del Mundial 2026 siendo el goleador de Inglaterra

Además, el capitán inglés explicó que el empuje de la Scaloneta los terminó desbordando por completo: "Ya fuera porque ellos metieron a más hombres arriba o porque nosotros no pudimos cubrirles hombre a hombre, fue una oleada tras otra de ataques suyos".

El goleador histórico de los Tres Leones también reveló cuáles fueron las indicaciones del banco de suplentes tras el gol de Gordon, las cuales lamentablemente no pudieron ejecutar ante la jerarquía argentina. "Cuando nos adelantamos, el mensaje que teníamos era ir a buscar otro gol. Cuando ellos consiguieron sus dos goles, ya se trataba de encontrar algo para reaccionar, pero no logramos volver a entrar en el partido", se lamentó.

Con esta nueva frustración a cuestas, Inglaterra se quedó en las puertas de disputar la segunda final del mundo de su historia, un hito que solo consiguieron en la edición de 1966 cuando fueron locales. Ahora, el combinado británico deberá cambiar rápidamente de chip y prepararse para el partido por el tercer puesto, donde se medirá este sábado ante Francia.

FMZ