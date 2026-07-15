Argentina vs Inglaterra: los mejores memes más virales tras el histórico triunfo en el Mundial 2026

La Selección Argentina lo hizo de nuevo. En un duelo cargado de historia y tensión en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta, el conjunto conducido por Lionel Scaloni sacó a relucir su mística de campeón, venció con épica por 2-1 a Inglaterra y se transformó en el segundo clasificado a la gran final del Mundial 2026.

El encuentro se le había puesto cuesta arriba a la Selección, pero la jerarquía de sus figuras dio vuelta la historia. Primero apareció Enzo Fernández con un bombazo espectacular para clavar el empate transitorio y, sobre el final, a los 93 minutos de juego, Lautaro Martínez conectó de cabeza un pase quirúrgico de Lionel Messi para estampar el 2-1 definitivo que sepultó las ilusiones inglesas.

Apenas consumado el cierre, las redes sociales estallaron con una catarata de memes letales. El principal apuntado por las cargadas y las burlas en internet fue, como era de esperarse, el combinado británico, que volvió a sufrir el peso de la paternidad histórica albiceleste en instancias decisivas.

Los mejores memes que dejó la victoria ante Inglaterra

FMZ