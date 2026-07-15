Lionel Messi: “Duela a quien le duela, este grupo demuestra que nadie le regala nada”

“Es una locura lo que viene consiguiendo este grupo, son cinco finales seguidas. Jugar la Final del Mundo otra vez, venimos de ser Campeones del Mundo y ahora nos ponemos otra vez entre los dos mejores”, aseguró Lionel Messi en declaraciones posteriores a la victoria de la Selección Argentina contra Inglaterra en semifinales del Mundial 2026.

El capitán sacó pecho ante algunas críticas internacionales, destacando que “Duela a quien le duela y digan lo que digan, este grupo demuestra que adentro de la cancha nadie le regala nada y que compite, y que va a buscar los partidos con mucho amor propio”.

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Lionel Messi: “Si perdíamos con Inglaterra hubiera salido gente a decir alguna boludez”

Messi pasó por distintos micrófonos en su salida del Estadio de Atlanta, y reconoció que Inglaterra no era un rival más. El capitán destacó que “no le dimos la chance” a que se diga “alguna boludez”.

“Si bien era un partido de fútbol, cuando empezamos a entrar, en el himno, vivimos sensaciones especiales. Era una victoria importante, que el pueblo argentino la quería, y nosotros también”, agregó el capitán.

Otra remontada de la Selección Argentina

Hoy lo fuimos a buscar otra vez cuando se había puesto fea, nunca dejamos de creer, de intentarlo con juego. Los metimos en un arco y la verdad que es una felicidad enorme. Este grupo cuando se junta y está unido siempre da un plus.

La sensación de enfrentar a España en la Final del Mundo

Una selección enorme, con grandísimos jugadores, con juego. Una selección que conozco bien, con una filosofía de fútbol que lleva muchísimos años, conozco a los jugadores, me he enfrentado, los sigo, varios están en el Barcelona. Un partido especial, una Final del Mundo e imagino que va a ser muy igualado todo.

NZ