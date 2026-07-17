Franco Colapinto inicia la décima fecha del Campeonato Mundial de Fórmula 1 con el viernes de Gran Premio de Bélgica 2026, jornada que tendrá dos entrenamientos libres en Spa-Francorchamps. De cara a un domingo marcado por la disputa de la Final del Mundo de la FIFA, la F1 se prepara para su propio evento.

Alpine llega liderando la zona media en la tabla de Constructores con Racing Bulls pisándole los talones. Franco Colapinto y Pierre Gasly avanzan con un trabajo positivo, y el argentino buscará volver a sumar luego de recibir algunas críticas internas post Silverstone.

GP de Bélgica en Spa-Francorchamps, donde todo comienza a definirse

Franco Colapinto en la PL1 del Gran Premio de Bélgica: lideró Verstappen

Franco Colapinto giró 13 vueltas con neumático duro y cambió por blandos para el último cuarto de hora de la sesión, cuando registró su mejor tiempo en 1m49s403. El piloto argentino reportó algunos problemas de potencia por radio, en un comienzo complicado para Alpine. Pierre Gassly finalizó 17, dos puestos abajo que Franco, que lo superó por +0309.

Max Verstappen lideró la sesión con un mejor tiempo de 1m47s070 y 23 vueltas, seguido por los Ferraris de Lewis Hamilton y Charles Leclerc. Kimi Antonelli, líder del campeonato, finalizó sexto, a medio segundo del neerlandés.

Cómo llega Alpine al GP Bélgica de F1

El equipo francés, 5° en Constructores, por ahora lidera la zona media (60 puntos) pero tiene a Racing Bulls pisándole los talones. Pierre Gasly y Franco Colapinto vienen haciendo un gran trabajo, pero necesitan un coche más competitivo con el que hacerle frente a Liam Lawson y Arvid Lindblad. Los puntos de Alpine no deberían depender de aprovechar los errores de los demás, porque están a 1 punto de perder el liderazgo de la zona media.

Gran Premio de Bélgica 2026

Mientras tanto Flavio Briatore obligó a Steve Nielsen, Director Deportivo, a rectificar los dichos sobre Colapinto después de Silverstone. Nielsen dijo “todos queremos más, Franco es un piloto que ha tardado en arrancar…pero está mejorando y este año ha hecho algunas buenas carreras…creo que está por méritos propios, pero cuando llegue el momento tomaremos decisiones, si es lo suficientemente bueno se quedará, y si no lo es, habrá una opción mejor, así es en la Fórmula 1”.

Días y horarios de Franco Colapinto en el GP Bélgica

Viernes 17

FP2 12:00

Sábado 18

FP3 7:30

Qualy 11:00

Domingo 19

Race 10:00

La acción podrá seguirse en vivo por Fox Sports .

NZ