El pasado fin de semana la Fórmula reunió en Silverstone 564.000 espectadores. Hubo muchas actividades, una divertida carrera de Karts armados con Lego, en la que participaron todos los pilotos y un desfile de autos clásicos de F1 (turbo y atmosféricos) con una gran colección de McLaren. Cadillac llevó un diseño especial por el aniversario de la Independencia de Estados Unidos, McLaren homenajeó al fundador del equipo Bruce McLaren, con los colores que usó en 1966 y Mercedes festejó 350 Grand Prix, que incluyeron la década de 1950 cuando la dupla formada por Stirling Moss y el piloto argentino Juan Manuel Fangio era imbatible.

Como es habitual hubo figuras destacadas del deporte y el espectáculo como Sir Jackie Stewart (campeón de F1 1969, 1971 y 1973), Nigel Mansell (campeón F1 1992) Ross Brawn ex dueño de Brawn GP (ahora Mercedes), Bryan May guitarrista de Queen, el cantante Lewis Capaldi, Damson Idris coprotagonista de ‘F1 the movie’, los personajes de Disney Mickey y Minnie para la campaña ‘Acelerando la magia’ y Jack Grealish (jugador de Everton) entre tantos otros.

Feari se dio el gusto de subir al podio con sus dos pilotos, Mercedes, Red Bull y Audi volvieron a sufrir fallas de fiabilidad, McLaren no estuvo a la altura de las expectativas, Racing Bulls lideró la zona media y Alpine sumó con sus dos pilotos. El podio fue para Charles Leclerc, también elegido Piloto del Día, escoltado por George Russell y Lewis Hamilton, que se quedó con el record de velocidad de 352 km/h.

La carrera que terminó con 3 abandonos y Safety Car, causó revuelo en la F1 y despertó el enojo de los fans en las redes, que dijeron que una carrera tan emocionante merecía otro final. Según los analistas de F1, un Grand Prix de este nivel, nunca debería terminar con el coche de seguridad y creen que la FIA debería que modificar los protocolos del Reglamento Deportivo para que esto no vuelva a repetirse.

Repaso de las tres jornadas

Las jornadas del GP de Gran Bretaña tuvieron sol, temperaturas agradables (21 y 23°C ambiente y 39/41 en pista) y mucho viento, que complicó en la zona de las ‘S’ (curvas enlazadas).

FP1. En la única práctica del viernes no hubo novatos y salvo un trompo de Piastri terminó sin incidentes. Lideró Lewis Hamilton (1:29.260) seguido por Kimi Antonelli y Charles Leclerc.

SQ1/12 minutos. Ferrari se impuso en la primera tanda clasificatoria para la carrera Sprint. Lideró Hamilton (1:29.273) seguido por Charles Leclerc y el piloto de Red Bull Isack Hadjar. Eliminados: Bearman, Ocon, Pérez, Bottas, Alonso y Stroll.

SQ2/10 minutos. En la segunda tanda volvió a liderar Hamilton (1:28.747) seguido por el piloto de Mercedes Kimi Antonelli y Leclerc. Eliminados: Gasly, Bortoleto, Hulkenberg, Colapinto, Sainz y Albon.

Tensión en Alpine: La furia de Franco Colapinto contra Pierre Gasly tras un roce en Silverstone

SQ3/8 minutos. Con una increíble vuelta, y la ovación de la tribuna, Hamilton se quedó con la pole para la Sprint (1:28.376) a 11 milésimas de Antonelli. Las primeras 5 filas fueron para: Hamilton-Antonelli, Verstappen-Leclerc, Russell-Norris, Piastri-Hadjar y Lawson-Lindblad.

Carrera Sprint

La Sprint de Silverstone, la segunda realizada en el circuito desde que se impusieron en 2021, otorgó puntos a los 8 primeros. En la carrera, a 17 vueltas (un tercio del GP) Hamilton conservó la punta, Verstappen y Leclerc perdieron posiciones, Russell se ubicó 3°, Colapinto que había partido 14, escaló al 9° puesto y hubo muchos intercambios de posiciones debido a la gestión energética. En el giro 11 Antonelli, que acechaba a Hamilton, logró adelantarlo y se alejó, Norris estaba 3° y más atrás Russell, Verstappen y Leclerc peleaban por el 4° puesto. En el último giro Antonelli cruzó la meta (1:31.607) escoltado por Hamilton y Norris seguido por Russell, Leclerc, Verstappen, Piastri y Lawson que también sumaron puntos.

Clasificación para el GP

Q1/18 minutos. Las ráfagas de viento complicaron. Russell se fue a la leca a poco del inicio, Bortoleto dio una vuelta y se metió al box y el coche de Colapinto pareció elevarse del suelo, tras un despiste en las ‘S’ aparentemente por la rotura de una pieza.

Lideró Hadjar (1:29.276) seguido por Lawson y Leclerc.

Eliminados: Ocon. Bottas, Colapinto, Perez, Stroll y Alonso.

Q2/15 minutos. La tanda se demoró para limpiar la leca del asfalto, por el despiste de Colapinto. Verstappen decía por radio que el motor no estaba respondiendo bien y Antonelli avisaba que tenía problemas con el pedal.

Lideró Antonelli (1:28.493) seguido por Leclerc y Hamilton.

Eliminados: Bortoleto, Gasly, Hulkenberg, Bearman, Sainz y Albon.

Cuándo vuelve a correr Franco Colapinto en la Fórmula 1 tras su hazaña en Silverstone

Q3/13 minutos. En la tercera tanda Antonelli se quedó con la pole (1:28.111) seguido por los Ferrari de Leclerc y Hamilton. Las primeras 5 filas fueron para: Antonelli-Leclerc, Hamilton-Russell, Hadjar-Norris, Verstappen-Piastri y Lindblad-Lawson, separados por décimas.

La carrera, equipo por equipo

Ferrari se impuso en Silverstone casi todo el fin de semana. Lewis Hamilton lideró la FP1, las 3 tandas clasificatorias de la Sprint (Shootout) y Charles Leclerc ganó la carrera del domingo, cortando una mala racha que le devolvió la confianza. Tras una gran carrera Hamilton terminó 3° por otra fallida estrategia del equipo: tras el accidente de Verstappen y los problemas de Antonelli, estaba detrás de Leclerc, pero el equipo creyendo que la carrera se iba a reanudar lo llamó al box y perdió la 2° posición ante Russell.

Mercedes que sigue arrastrando problemas de fiabilidad, complicó una brillante carrera de Antonelli, que había ganado la Sprint y la pole para el domingo. En la largada perdió posiciones que recuperó tras adelantar a Hamilton, y cuando iba tras Leclerc, comenzó a tener problemas en el coche (la rotura de una pieza afectó la suspensión delantera y la dirección). Antonlli intentó mantenerse en los puntos, pero una sanción por superar límites de pista lo bajó al puesto 16. George Russell, aun con una parada extra por una pinchadura, logró mantenerse detrás de Verstappen, y luego de su abandono y el pitstop de Hamilton, se quedó con el segundo lugar. Ahora está a sólo 25 puntos Antonelli.

McLaren sólo pudo colocar a uno de sus pilotos en el Top10, Norris, que terminó 4° con un coche que no daba para más, al que no quisieron cambiar la batería para no penalizar. Piastri terminó 11° tras descender al puesto 19 cuando entró al box a cambiar la trompa (giro 3) por una rotura en el alerón delantero, al quedar en medio de los Racing Bulls en el arranque. El Red Bull de Verstappen repitió la misma falla de la Qualy en Austria: el alerón trasero no cerraba bien y terminó en la leca a 5 vueltas del final. El neerlandés se bajó furioso del coche y arrojó el volante, algo que seguramente le generará una multa. Hadjar terminó 5°.

Racing Bulls volvió a sumar puntos con Liam Lawson (6°) y Arvid Lindblad (7°) con un coche equilibrado que va bien en todos escenarios. En Audi Bortoleto puso coche en la 8° posición, pero Hulkenberg abandonó por una falla en el motor. Haas sigue sin resultados a pesar de las actualizaciones y se fue de Silverstone sin puntos: Bearman sufrió el impacto de Albon y Ocon tuvo un pit stop de 16 segundos. Williams introdujo pequeñas mejoras que no sirvieron, el ritmo de Sainz se desplomó y terminó en el puesto 12 mientras que Alex Albon corrió con daños por el choque a Bearman y en el giro 41 fue retirado.

Alpine hizo una gran carrera, sus pilotos avanzaron puestos en la largada y se mantuvieron muy cerca de los puntos. Gasly llegó a complicar a Colapinto con una maniobra que lo llevó por los pianos, desestabilizando el auto y sobre el final Alpine llamó a Colapinto al box pero no a Gasly, que tomó su posición. Finalmente el equipo recapacitó y también paró a Gasly. Más adelante, el abandono de Verstappen y la sanción a Antonelli, dejaron a Colapinto 9° y a Gasly 10°. Alpine debe mejorar porque los puntos no pueden depender de los errores de los demás y ya tienen a Racing Bulls pisándole los talones.

Cadillac terminó la carrera con ambos coches tras solucionar el grave problema del recalentamiento de los frenos que causó incendios y abandonos en carreras anteriores e insisten que su objetivo es seguir obteniendo datos para entender el comportamiento del coche e introducir mejoras. Y de Aston Martin no hay mucho para decir. Alonso tuvo que largar desde el pitlane, luego que su coche se quedó de camino a la grilla y Stroll fue sancionado por cruzar los límites de pista en múltiples oportunidades. Las mejoras llegarían a partir de Hungría y después del receso de verano tendrían la versión nueva del AMR26.

Lo que sigue es el GP de Bélgica en Spa Francorchamps, del 17 al 19 de julio y una semana después el GP de Hungría en el Hungaroring (24 al 26 de julio) antes del receso por vacaciones, tras el cual se esperan definiciones y muchas novedades.