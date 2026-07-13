Franco Colapinto cerró para Alpine el Festival de la Velocidad de Goodwood  

El Festival de Velocidad de Goodwood, que arrancó el jueves, finalizó hoy tras 4 jornadas con la exhibición de coches que recorrieron la historia del automovilismo mundial, pilotados por leyendas del volante y jóvenes talentos de la actualidad, en el que no faltaron referentes de MotoGP, como Valentino Rossi y John McGuinness. El Festival, fundado por Charles Gordon-Lennox, 11° Duque de Richmond, es uno de los eventos más prestigiosos del automovilismo y se realiza en su propiedad, Goodwood House, desde 1993.

Franco Colapinto en Goodwood

La finca que se encuentra en West Sussex, Inglaterra cuenta con un circuito que incluye la subida a la famosa colina de Godwood Hill, con una escalada de casi 100 metros, donde los vehículos de diferentes épocas, marcas y categorías recorrieron los 1.86 km del trazado. Luego de las exhibiciones varios pilotos subieron al emblemático balcón de la Goodwood House, donde se realizron las entrevistas.

Algunas de las figuras que estuvieron en Goodwood

Damon Hill campeón de F1 1996 (Williams) subió al Williams-Honda FW11, Darío Franchitti ganador de las 500 Millas de Indianápolis de IndyCar condujo el Lotus-Ford 29 de 1963, Scott Speed piloto de Fórmula E para Andretti Autosport condujo el Gunther Werks F26 y Bruno Senna sobrino del piloto fallecido Ayrton Senna pilotó el McLaren MP4/8B. Emerson Fittipaldi bicampeón de F1 (1972-1974) estuvo a bordo de un Buick Regal de 1981y su hijo Emerson ‘Emmo’ Fittipaldi Jr. (piloto de F2, AIX Racing) en un Chevrolet Monte Carlo ‘Mountain Dew’, ambos de la colección el CEO de McLaren, Zak Brown.

Valentino Rossi

Valentino Rossi 9 veces Campeón Mundial de MotoGP que desembarcó en el automovilismo, condujo un BMW V12 LMR (ganador de LeMans en 1999) y una Yamaha M1 de MotoGP con especificación 2020, mientras que la leyenda del motociclismo John McGuinness, ganador del TT de la Isla de Man (Tourist Trophy) en 23 ocasiones, corrió con una Honda CBR1000 RR-R Fireblade SP. La Fórmula E estuvo representada por el actual piloto del equipo KUPRA, Daniel Ticktum que condujo el Spark GEN4, la mayor evolución en coches eléctricos.

Colapinto quedó 9° en Silverstone, en una carrera que dominó Ferrari con un polémico final

Mario Andretti (campeón F1 1978) condujo un Chevrolet Camaro IROC y su hijo Michael, un Shelby Daytona Coupe. Gerhard Berger el Benetton B1186 de F1, Thierry Boutsen el Porsche 962 y el BMW Sauber F1.07 y Ferrari llevó monoplazas y Deportivos conducidos por Marc Gene (Ferrari SF21), Stefan Johansson (Ferrari F2008), Arturo Merzario (Ferrari 156 Sharknose) y Emanuele Pirro (Ferrari 330 P3/412P).

Pilotos de la F1 actual en Goodwood

McLaren fue a Goodwood con Leonado Fornarolli (piloto de reserva) y Lando Norris, actual campeón de F1 que participó con coches de categorías muy diferentes: Drifting, una disciplina con coches preparados para exhibiciones (aceleración, sobrevirage controlado y derrape) con un Nissan 180SX, Fórmula 1 a bordo del MCL60 que usó en 2023 y con el que McLaren festejó los 60 años de la escudería y el MCL-Hy un prototipo del Hypercar (Superdeportivo) que correrá en el WEC en 2027 (Campeonato de Resistencia).

Lando Norris compartió una entrevista con Valentino Rossi y otra junto a Andrea Stella (Director Técnico de McLaren F1) con la presencia del tricampeón de F1 Sir Jackie Stewart (1969-1971-1973) y el anfitrión, el Duque de Richmond.

Jackie Stewart y Lando Norris

Norris agradeció al público por el apoyo y reveló, para sorpresa de muchos, que sus comienzos estuvieron en el deporte de dos ruedas: “En realidad empecé con las motos, pero tuve un accidente y pensé que no estaba hecho para eso. Ahora estoy pensando en comprarme una moto… la vida es corta y quisiera volver a probar con las dos ruedas…Valentino es mi héroe y es un privilegio estar aquí con él”.

Más pilotos de F1 en Goodwood

Liam Lawson, Arvid Lindblad y Ayumu Iwasa (piloto de reserva) representaron a Racing Bulls mientras que Isack Hadjar y Yuki Tsunoda (reserva) a Red Bull. Tsunoda y Hadjar estuvieron al volante del RB17, la última creación de Adrian Newey para la marca austríaca, un Hypercar que desarrolla 350 km/h sólo apto para pistas, con un bonus: Newey estuvo como copiloto en una de las dos exhibiciones. Por Aston Martin estuvieron Jak Crawford (reserva) y Jessica Hawkins, responsable de Aston Martin F1 Academy. Por Williams, su director James Vowles, que se acercó a felicitar a Franco Colapinto, Jamie Chadwick asesora de Williams F1 Academy y Luke Browning, piloto de reserva del equipo de F1.

Kimi Antonelli

En representación de Mercedes estuvieron el piloto de reserva Frederik Vesti y Kimi Antonelli, líder del campeonato de F1, que condujo el Mercedes-AMG PureSpeed, un biplaza de la serie Mythos del fabricante alemán, inspirada en coches de F1 con un motor biturbo V8 de 4,0 litros que puede alcanzar 315 km/h (sólo se hicieron 250 unidades). Antonelli que venía una semana agitada tras el GP de Gran Bretaña, un test de Pirelli en Silverstone y el Master de Tenis en Wimbledon (compartió la jornada con Roger Federer) dijo: “Es la primera vez que estoy aquí… es una experiencia increíble, ver tantos coches geniales. Es el corazón del automovilismo”.

Alpine y Colapinto

Alpine llevó a todos sus pilotos a Goodwood y los repartió en las 4 jornadas: el jueves Pierre Gasly presentó el A110 el deportivo eléctrico de la marca francesa, que condujo junto al Duque de Richmond como copiloto. El jueves también estuvo la piloto de la F1 Academy Nina Gademan, que condujo el Lotus E20 de Renault, mientras que Alex Dunne estuvo el viernes y Paul Aron el sábado.

Alpine eligió al piloto argentino Franco Colapinto para cerrar el festival de Goodwood hoy domingo, a bordo del Lotus E20 de Renault con motor V8, el mismo con el que realizó el Road Show en Buenos Aires. El piloto subió Goodwood Hill, y en el camino hizo las famosas ‘donuts’ de las que dijo “son muy difíciles de hacer, es lo contrario a todo lo que nos enseñan cuando competimos” y agregó “Este año se hizo realidad, así que estoy contento de estar aquí. Es uno de los festivales más grandes del mundo y el que reúne los mejores autos. Es mi primera vez, pero seguro volveré….”.

Tras el Festival, Franco Colapinto y Pierre Gasly se reencontrarán en Enstone para prepararse para el GP de Bélgica, el próximo fin de semana en Spa Francorchamps, uno de los circuitos más largos y peligrosos del calendario de Fórmula 1, con curvas veloces, desafiantes y cambios de elevación.

NZ