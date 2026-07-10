Franco Colapinto, que viene de una de sus mejores actuaciones en la Fórmula 1 al finalizar 9° en Silverstone tras una increíble largada desde la 19° posición, será parte de la comitiva de Alpine en el Festival de la Velocidad de Goodwood, en West Sussex, Inglaterra, antes del GP de Bélgica. El argentino estará nuevamente al volante del Lotus E20 de Renault con motor V8, el mismo con el que realizó el Road Show en Buenos Aires en abril, al que asistieron casi 600 mil personas y cerrará la participación de Alpine con un doble recorrido al trazado de 1.6 millas.

Colapinto en Buenos Aires

Pierre Gasly fue el encargado de abrir el evento para Alpine, ayer 9 de julio, con la presentación del A110, el nuevo deportivo eléctrico la marca francesa con el que subió la colina de Hillclimb junto al Duque de Richmond como copiloto. En la misma jornada también estuvo presente la piloto de la F1 Academy Nina Gademan, con el apoyo de Alpine, que subió al podio en Silverstone. Hoy fue el turno del piloto irlandés Alex Dunne, tester del equipo y piloto de F2, y mañana estará Paul Aron, reserva de Alpine.

Tras el cierre del Festival, el domingo, los pilotos de Alpine volverán a trabajar en el Simulador de Enstone para prepararse para el fin de semana del GP de Bélgica, en Spa, en el que los A526 de Gasly y Colapinto, correrán por primera vez con esta generación de motores.

Goodwood: muchas figuras y revelación del RB17

Goodwood reunió una gran cantidad de marcas y pilotos de varias categorías. Mario Andretti y Emerson Fittipladi campeones de F1, Tom Kristensen y Derek Bell ganadores de las 24 Horas de LeMans, el múltiple campeón de MotoGP Valentino Rossi, Sebatien Loeb y Nasser Al-Attiyah pilotos de Rally y Dan Ticktum, en el Gen4, el nuevo prototipo de la Fórmula E, entre tantos otros.

Mercedes llevó el W13 (2022), pero con la livery del W17 de esta temporada con Frederick Vesti (reserva del equipo) y Kimi Antonelli, en un auto de calle. McLaren estará el sábado con Lando Norris en el MCL60 de 2023 (60° Aniversario de la escudería) que compartirá con Leonardo Fornaroli, actual campeón de F2 y reserva del equipo, y coches de su gran colección de clásicos: el MP4/8 de 1993, el MP4/8B y el M23 (James Hunt ganó el campeonato de 1976), conducidos por el piloto brasileño Bruno Senna Lalli (sobrino de Ayrton Senna), quien corrió con Fernando Alonso en las 24 Horas de Daytona en 2017.

Ferrari, que acababa de realizar un Filming Day en España, en el Madring que aún está en obras, llevó coches históricos y de calle. Isack Hadjar, Yuki Tsunoda, Liam Lawson y Arvid Lindblad representaron a Red Bull y Racing Bulls mientras que Luke Browning y la piloto de la F1 Academy Jamie Chadwick condujeron el FW009 C de Williams con el que Keke Rosberg ganó el campeonato en 1982. El equipo también festejó el 30° Aniversario del campeonato de Damon Hill, que estuvo presente a bordo al FW18, junto al director del equipo James Vowles. Aston Martin fue con Jack Crawford y Jessica Hawkins, piloto de la F1 Academy, en el AMR25.

RB17

Pero sin dudas una de las mayores atracciones fue la presentación el RB17, última creación de Adrian Newey para Red Bull (ahora Director Técnico General de Aston Martin F1) que vio la luz por primera vez en Goodwood, conducido por su creador. Este Hypercar (Hiperdeportivo) concebido en 2020 para la estructura austríaca, está equipado con un motor V10 que llega a 15 mil revoluciones, de tan sólo 900 kg, que es capaz de generar 1.200 CV y una increíble carga aerodinámica. El RB17 saldrá al mercado con un valor de 5 millones de libras y sólo se fabricarán 50 unidades.

Después de Goodwood, los pilotos de F1 volverán a trabajar en las fábricas, como parte de la preparación para el GP de Bélgica, que será del 17 al 19 de julio en el increíble circuito de Spa Francorchamps, uno de los preferidos por los pilotos

NZ