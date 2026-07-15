La histórica victoria 2-1 de la Selección Argentina frente a Inglaterra en Atlanta quedó envuelta en una fuerte polémica extrafutbolística. Durante los festejos en el campo de juego, los futbolistas Giovani Lo Celso y Lisandro Martínez mostraron una bandera con la leyenda "Las Malvinas son argentinas".

Jugadores con la bandera

La acción tardó poco en dar vuelta al mundo, recordando que FIFA prohíbe estrictamente cualquier manifestación política en sus torneos. Incluso, en la previa, su comité de seguridad habría prohibido expresamente el ingreso de insignias alusivas a las islas al estadio de Atlanta.

Las posibles sanciones y un antecedente Mundialista

El reglamento disciplinario de la FIFA es riguroso respecto a la neutralidad política, ideológica y religiosa dentro de la cancha. Sin embargo, la jurisprudencia indica que las penas suelen ser de carácter económico y no deportivo. Esta situación, sumada a la proximidad del partido del domingo, permiten deducir fácilmente que ningún futbolista argentino corre riesgo de recibir una suspensión de cara a la Final del Mundo.

Gianni Infantino

En la Copa Mundial de Rusia 2018 los suizos de origen albano-kosovar Granit Xhaka y Xherdan Shaqiri celebraron con el gesto del "águila bicéfala" frente a Serbia, un símbolo nacionalista albanés que remite a la tensión política en los Balcanes. En aquella ocasión, el tribunal de disciplina resolvió multar económicamente a los futbolistas con 10.000 francos suizos, descartando cualquier tipo de suspensión que les impidiera seguir jugando.

“Las Malvinas son argentinas”, la bandera que la Selección Argentina mostró tras su triunfo ante Inglaterra

Malvinas y un antecedente directo en 2014

La Selección Argentina ya recibió una sanción por parte de FIFA por mostrar una bandera con referencia a la soberanía de las Malvinas. El 7 de junio de 2014, previo a la Copa Mundial de Brasil, Argentina disputó un amistoso con Eslovenia en La Plata.

Bandera de Malvinas en 2014

Antes del partido, el equipo de Sabella formó con una bandera que decía “Las Malvinas son Argentinas”. FIFA abrió un expediente y resolvió una multa de 30.000 francos suizos para la Asociación del Fútbol Argentino, sin sanciones disciplinarias a futbolistas.