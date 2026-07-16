GP de Bélgica en Spa-Francorchamps, donde todo comienza a definirse

Este fin de semana, del 17 al 19 de julio, se correrá el GP de Bélgica, en el mítico circuito de Spa-Francorchamps, el más largo del calendario y el que más desafíos presenta. Ubicado en Stavelot y enclavado en el bosque de las Verbenas, es un histórico de la F1 que esta temporada celebra su 71° edición y a partir de 2028 entrará en rotación con Montmeló, en Barcelona. Sus características, sin curvas lentas ni frenadas fuertes, harán muy difícil la gestión de la energía por lo que tendrán que recurrir al Superclipping. En Spa ganará el que despliegue y recupere mejor.

Gran Premio de Bélgica

Spa integra lo que se conoce como la 'Triple S': Spa, Silverstone y Suzuka, los circuitos preferidos por los pilotos. Es una travesía salvaje donde se acelera en el 75% del trazado con velocidades pocas veces vistas que pueden llegar a los 359 km/h, en un trazado con una diferencia de elevación de 100 metros entre el punto más bajo y el más alto, lo que aumenta las probabilidades de ingreso del Safety Car al 75%. Por su extensión, 7 km, sólo se darán 44 vueltas. De las 19 curvas (10 a la izquierda), la mayoría son de altísima velocidad. Eau Rouge y Radillon (2 a 4), las más emblemáticas y complicadas (bajada, elevación y punto ciego).

El asfalto no es muy abrasivo por lo que Pirelli eligió la gama intermedia de compuestos: C2, C3 y C4 para una estrategia a 1 o 2 paradas, según el clima. El pitstop estimado es de 22/25 segundos, en un pitlane de circulación rápida de 80 km/h. Se esperan temperaturas entre 17 y 19°C que favorecerá frenos y neumáticos evitando recalentamiento y hay previsión de lluvia para viernes (40%) y domingo (20%), aunque el clima en Spa es inestable y por la longitud puede pasar que en algún sector llueva y en otro no.

Spa, un circuito de gestión

Spa requiere eficiencia aerodinámica y tracción, y es el peor escenario para los pilotos de F1 en cuanto gestión de energía. No cuenta con curvas lentas, ni fuertes frenadas, necesarias para la recuperación de energía, por lo que recurrirán al Superclipping (proceso en que el MGU-K se convierte en regenerador). Habrá 5 zonas para desplegar la Aero Activa, que favorecerá los adelantamientos, pero básicamente se usarán para la recarga, debido a la exigencia de las rectas y las curvas de alta velocidad donde consumirán toda la batería. La única frenada fuerte está en la ‘parada del autobús’, la chicana casi al final de la vuelta. El despliegue será muy alto y la gestión extrema. El primer sector se hace a fondo en el 90%, el segundo requiere agarre, estabilidad y precisión en el paso por curva rápida, con límites muy jugados y el tercero, es el más veloz. El récord de vuelta es de Checo Pérez (1:44.701) en 2018.

Historia del circuito

Bélgica se encuentra en el noroeste europeo. Bruselas, su capital es sede de la Unión Europea y la OTAN. El circuito, en Stavelot, está rodeado de bosques. No sólo la F1 corre en Spa, sino la F2, F3, el WEC, las 24 Horas de Spa y la EUMS (European Le Mans Series) todas sobre un trazado que está en su 13° configuración. Desde que arrancó en 1950, el GP de Bélgica se corrió 58 veces en Spa, 10 en Zolder y 2 en Nivelles. El circuito se creó en 1921 para carreras no puntuables.

En 1950 se corrió el primer GP con puntos, que ganó el piloto argentino Juan Manuel Fangio y en 1952 Ferrari ganó por primera vez con Alberto Ascari en la variante de 14 km. McLaren ganó en 1968 con Bruce McLaren, fundador del equipo y Jim Clark ganó en 1962 con Lotus. En 1970, tras una accidentada carrera que ganó el piloto mexicano Pedro Rodríguez, se decidió trasladar el GP al circuito de Zolder. Allí otro argentino, Carlos Reutemann, ganó en 1981 con Williams y Ayrton Senna logró 4 poles consecutivas (1988, 1989, 1990 y 1991). En 1983 el GP volvió a Spa con la variante de 7 km, en una carrera que ganó Alain Prost con Renault.

En 1998 el piloto argentino Esteban Tuero corrió el GP de Bélgica, que tuvo una largada caótica: David Coulthard se cruzó en la pista y se llevó puesto a Michael Schumacher, provocando un choque múltiple que involucró a 13 coches. Damon Hill y Ralf Schumacher le dieron el 1-2 al equipo Jordan y Jean Alesi terminó 3°.

Spa estuvo cerrado en 2006 por remodelaciones, que incluyeron los boxes y una nueva chicana, en 2021 la carrera se suspendió por lluvia y en 2024 el piloto de Mercedes George Russell logró un récord al ganar con 1 sola parada, pero fue descalificado (DSQ). Resulta que Spa es tan extenso que la última vuelta no se da y tras cruzar la línea de meta, los pilotos van hasta la curva 1 y regresan. Esto impidió que Russell recogiera virutas de goma para ganar peso y fue descalificado por estar debajo del peso mínimo.

Franco Colapinto cerró para Alpine el Festival de la Velocidad de Goodwood

Michael Schumacher ganó en 6 ocasiones, Hamilton y Senna en 5, Raikkönen y Clark ganaron 4 veces y Fangio, Hill, Vettel y Verstappen 3. Hamilton logró 11 podios y 6 poles, y Ferrari es el equipo más ganador, con 17 poles y 52 podios.

Qué pasó en 2025

La temporada pasada el GP de Bélgica tuvo formato Sprint, Pirelli probó un salto en los compuestos (C1, C3 y C4) y McLaren dominó todo el fin de semana: el viernes la FP1 con Piastri, las tres tandas clasificatorias para la Sprint, con pole para Piastri y el sábado Piastri y Norris escoltaron a Max Verstappen que se quedó con la victoria en la Sprint. En la clasificación para la carrera del domingo, Piastri y Norris volvieron a liderar las 3 tandas clasificatorias, nuevamente con pole para Piastri, que también ganó la carrera por delante de Lando Norris, dándole el 1-2 a McLaren. El piloto de Ferrari Charles Leclerc finalizó 3°.

El jueves todo el paddock se unió para una caminata en tributo a los pilotos fallecidos en Spa, Anthoine Hubert y Dilano van’t Hoff. Hubert falleció en 2019 en un accidente múltiple durante la carrera de F2 (era amigo de Gasly y Leclerc de la infancia) y el piloto neerlandés Dilano van't Hoff murió en 2023 durante la carrera de la Formula Regional Europea, en condiciones de lluvia.

McLaren lideraba Constructores mientras que Oscar Piastri y Lando Norris peleaban por el campeonato de pilotos. En Alpine estaban atentos al A525 de Colapinto, luego que Briatore despidiera a los responsables de la falla que le costó la carrera en Silverstone (cambiaron el motor pero no la caja de cambios que fallaba) y el Grupo Renault recibía a Duncan Minto, director interino, tras la renuncia de Luca de Meo. En Aston Martin también rodaron cabezas luego de descubrirse que la falla en el coche de Alonso había sido intencional.

En Williams Sainz sufría con el coche mientras Albon sumaba y en Red Bull y Racing Bulls enfrentaban cambios tras el despido del CEO Christian Horner (luego del GP de Gran Bretaña) cuando Laurent Mekies asumió la dirección de Red Bull y Alan Permane, la de Racing Bulls. Desde Argentina se anunciaba el inicio de obras del Autódromo de Buenos Aires para alojar el 1° GP de MotoGP en 2027 y un plan para traer a la Fórmula 1, a cargo de Herman Tilke, el arquitecto que diseñó todos los circuitos modernos de la F1.

Novedades 2026

Fórmula 1 y la FIA. Los organismos que ya habían manifestado su intención de recuperar al menos una de las dos carreras canceladas por el conflicto Irán-Israel, iban a anunciar en este fin de semana en Bélgica, la nueva fecha para el GP de Bahrein, pero tras el reciente ataque de Estados Unidos a Irán, dieron marcha atrás y ahora temen por las fechas de Azerbaiyán, Qatar y Abu Dhabi. La F1 necesita que el calendario 2026 tenga 22 carreras, por lo que estarían considerando fechas dobles, sin sumar otro GP en Europa, por las complicaciones logísticas.

Ferrari. El equipo de Maranello realizó el lunes 13 de julio, un día después de Silverstone, una prueba en el Madring con el coche de esta temporada. Ferrari aprovechó que el circuito aún no está homologado, y por tanto no está bajo reglamento, para probar cómo reaccionaba el coche al quitar la pieza adosada al difusor (escape soplado) que la FIA le prohibió. En el paddock hubo gestos de enojo, porque Ferrari tuvo la oportunidad de recabar una enorme cantidad de datos sobre el circuito, que le dará ventaja sobre el resto. Hamilton y Leclerc fueron los pilotos.

Cómo van los equipos a Spa-Francorchamps

Mercedes/W17- Mercedes. El equipo que lidera el campeonato de Constructores (333 puntos) y el de Pilotos con Antonelli, sufrió otro revés en Silverstone por problemas de fiabilidad que afectaron a Kimi Antonelli. El italiano ganó la Sprint (la primera en su carrera) pero terminó en el puesto 10 debido a una falla en un componente aerodinámico, que afectó la suspensión y dirección, y luego tras una sanción terminó 16. Esto le permitió a George Russell, que sumó en la Sprint (4°) y en la carrera (2°) achicar la diferencia por el campeonato a 25 puntos. En Spa Mercedes se enfocará en la fiabilidad y estudiar cómo gestionar la energía.

Ferrari/SF26- Ferrari. Con Hamilton avanzando, Leclerc en plena recuperación y un coche que no para de evolucionar, Ferrari va a Spa con mucha confianza. Traerán una actualización del alerón trasero (macarena) para mejorar el paso por recta, que les permitiría ganar 11 km/h ayudados con un motor de combustión que ya tuvo la 1° mejora por ADUO (les queda una actualización). Con podios y victorias en las últimas 2 carreras, Ferrari se consolida como 2° fuerza (255 puntos) y Hamilton se acerca cada vez más a Russell en el campeonato, del que ahora lo separan 32 puntos.

Kimi Antonelli

McLaren/MCL40-Mercedes. El actual campeón de Constructores y Pilotos, que hoy está 3° con 179 puntos, no traería actualizaciones a Spa, pero sí las llevará a Hungría. El MCL40 pierde velocidad en recta y no pueden cambiar las unidades de potencia por las de nueva especificación de Mercedes porque aún tienen mucho kilometraje de utilidad. Otra complicación fue haber elegido una relación de cambios corta. Según Andrea Stella, director del equipo, se vieron obligados a cambiar la dirección en el desarrollo y pasarán un par de meses antes de ver resultados (las relaciones de caja se fijan al inicio de la temporada, se eligen en base a una estimación de rendimiento y sólo se pueden cambiar a mitad de año).

Red Bull/RB22-RBPT-Ford. Red Bull, 4° en Constructores (128 puntos) está muy lejos de la punta. El RB22 tiene problemas de chasis, aerodinámicos, de sobrepeso y el nuevo alerón trasero tipo ‘macarena’ (que gira) hizo que Max Verstappen se accidentara en la Q3 de Austria y abandonara el domingo en Silverstone luego de una violenta salida de pista. Tras el incidente, el neerlandés envió un mensaje irreproducible por radio, se bajó del coche, arrojó el volante y dijo “es muy peligroso…y frustrante, sólo quiero irme a casa, no quiero hablar de F1…”. También hay tensión en el equipo desde que Verstappen no reafirmó su compromiso con la marca, frente a la cúpula de Red Bull. Ahora el socio austríaco (Mark Mateschitz) lo quiere afuera, el CEO pretende renovarlo y el piloto está a punto de activar una cláusula de salida. Como si algo faltara, Red Bull está restringiendo información a Gianpiero Lambiase, ingeniero de pista de Verstappen, que perjudica directamente al piloto.

Alpine/A526-Mercedes. El equipo francés, 5° en Constructores, por ahora lidera la zona media (60 puntos) pero tiene a Racing Bulls pisándole los talones. Pierre Gasly y Franco Colapinto vienen haciendo un gran trabajo, pero necesitan un coche más competitivo con el que hacerle frente a Liam Lawson y Arvid Lindblad. Los puntos de Alpine no deberían depender de aprovechar los errores de los demás, porque están a 1 punto de perder el liderazgo de la zona media. Mientras tanto Flavio Briatore obligó a Steve Nielsen, Director de Deportivo, a rectificar los dichos sobre Colapinto después de Silverstone. Nielsen dijo “todos queremos más, Franco es un piloto que ha tardado en arrancar…pero está mejorando y este año ha hecho algunas buenas carreras…creo que está por méritos propios, pero cuando llegue el momento tomaremos decisiones, si es lo suficientemente bueno se quedará, y si no lo es, habrá una opción mejor, así es en la Fórmula 1”.

Franco Colapinto en el GP de Bélgica

Racing Bulls/VCA RB03-RB-Ford. El segundo equipo de Red Bull, es claramente la 5° fuerza (59 puntos) aunque estén 1 punto debajo de Alpine. El coche es consistente, equilibrado, rinde bien en todos los escenarios y sus pilotos Liam Lawson y Arvid Lindblad, entran con regularidad a la Q3 y los puntos. Lawson se muestra más sólido y suma, pero no evita los rumores en torno a su reemplazo. Se ha dicho que le aseguraron un asiento para 2027 al piloto de F2 Nikola Tsolov, de la Academia Junior de Red Bull, aunque podría ser un plan de respaldo por si Verstappen deja el equipo.

Haas/VF26-Ferrari. Con tan sólo 21 puntos, en su mayoría conseguidos por Oliver Bearman, Haas está 7° en Constructores, pero sigue sin ver los resultados del gran paquete de actualizaciones que introdujeron antes de Silverstone. El coche tiene no tiene un buen paso por curva rápida, lo que representa un gran problema en Spa. Sus pilotos no encuentran ritmo y vienen quedando fuera de los puntos. Son fuertes los rumores sobre la salida de Esteban Ocon y ya se habla de candidatos: el piloto brasileño de F2 Rafael Cámara, Leonardo Fornarolli piloto de F2 y reserva de McLaren F1, a quien estuvieron probando y los pilotos japoneses Ryo Hirakawa (reserva Haas) y Yuki Tsunoda (reserva de Red Bull) que cuentan con el apoyo de Toyota.

Williams/FW48-Mercedes. Williams introdujo pequeñas mejoras en Silverstone que no dieron el resultado esperado. Con tan sólo 11 puntos están 8° en Constructores, con el riesgo latente de que Audi los supere. El coche tiene problemas de chasis, con una gran sobrepeso y problemas aerodinámicos. Desde Williams, James Vowles (director del equipo) explicó que tienen un importante retraso en el desarrollo y que la reducción de peso estaría recién para Bakú. Por ahora lo que sostiene al coche en pista el motor Mercedes. Se habla mucho del hartazgo de los pilotos Carlos Sainz y Alex Albon, que podrían dejar el equipo.

Hamilton y Leclerc

Audi/R26-Audi. El equipo alemán mostró señales de recuperación al terminar en el Top10 en Silverstone de la mano de Gabriel Bortoleto. El piloto brasileño logró colocar el R26 en el 8° puesto, tras defenderse de los Alpine de Colapinto y Gasly, aunque Hulkenberg volvió a tener problemas de fiabilidad y tuvo que abandonar. Audi tienen un motor de combustión mejorado por ADUO, buena gestión, ritmo y velocidad, pero para subir en la tabla necesitan poner todo junto en un mismo fin de semana.

Aston Martin/AMR26-Honda. Aston Martin sigue en el fondo y no parece que vaya a salir, no en Bélgica, donde no habrá actualizaciones. El equipo que sumó un punto ganado por Alonso tras una sanción a Checo Pérez, tendrá un motor Honda mejorado en el que, según el fabricante japonés, descargarán las dos mejoras por ADUO. Las actualizaciones comenzarán a llegar en Hungría y tras el receso de verano, llevarán a Zandvoort (Países Bajos) la versión Evo del AMR26, mucho más que una evolución, prácticamente un coche nuevo. Adrian Newey, responsable técnico explicó que el retraso en el desarrollo del coche se debió a una sucesión de factores.

Cadillac/CA01-Ferrari. Tras resolver el problema del recalentamiento de los frenos (que provocaron incendios y abandonos) Cadillac logró terminar en Silverstone con los dos coches. Traerán a Spa un ala delantera nueva que le dará algo más de carga, para continuar con las actualizaciones que han ido incorporando prácticamente en todas las carreras. Graeme Lowdon, director del equipo insistió en que el objetivo de Cadillac sigue siendo acumular la mayor cantidad de datos posible para desarrollar el coche.

Checo Pérez dijo de Spa “…es un circuito de altas velocidades que genera fuerza g negativas cuando pasas por la compresión de Eau Rouge. Va a ser interesante la gestión de energía… la suspensión y los neumáticos serán foco de atención”.

Horarios GP Bélgica para Argentina (17 al 19 de julio 2026)

Viernes 17 FP1 8:30 FP2 17:00

Sábado 18 FP3 7:30 Qualy 11:00

Domingo 19 Race 10:00

NZ