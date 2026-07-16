Lionel Messi vs Lamine Yamal, el duelo generacional que paralizará al planeta en la final del Mundial 2026

El fútbol tiene una narrativa caprichosa que ningún guionista de Hollywood se habría atrevido a escribir. Lo que a principios de año se perfilaba como el gran atractivo de la postergada Finalissima en Lusail, el destino decidió trasladarlo directamente al escenario más imponente del planeta tierra: la gran final del Mundial 2026.

El próximo domingo 19 de julio, cuando el MetLife Stadium de Nueva York/Nueva Jersey sea una caldera, el mundo no solo presenciará una batalla táctica entre la Selección Argentina y España. El partido de los partidos será, fundamentalmente, el cierre de un círculo mágico que comenzó hace casi 19 años en una humilde bañera de Barcelona: Lionel Messi vs Lamine Yamal.

Cuándo y dónde se juega la Final del Mundial 2026 entre Argentina y España: fecha, hora y TV

Lionel Messi dándole la "bendición" a Lamine Yamal

La imagen ya es patrimonio de la humanidad futbolera y cobró un misticismo en las últimas horas: un Messi de apenas 20 años, con el pelo largo, timidez evidente y cara de nene, posaba sonriente mientras bañaba y acunaba a un bebé que apenas balbuceaba. Ese bebé era Yamal.

Lo que en diciembre de 2007 fue un simple sorteo benéfico organizado por el diario Sport y Unicef en el Camp Nou, hoy es interpretado por los creyentes de la pelota como un "bautismo de gloria" sin precedentes.

En la final de este domingo, aquel bebé, hoy convertido en la estrella indiscutida de España con apenas 19 años recién cumplidos, enfrentará por primera vez al hombre que, sin saberlo, le dio su bendición involuntaria.

Dos realidades opuestas para un choque de eras

El presente de ambos ofrece un contraste fascinante entre la vigencia eterna de un mito y la explosión precoz de un joven destinado a marcar una época.

Por un lado aparece el rey que defiende su corona, Lionel Messi. A sus 39 años, el capitán de la Selección Argentina llega a esta final manejando los hilos con una inteligencia cerebral absoluta. a no necesita correr los 90 minutos a máxima intensidad; su sola presencia magnetiza marcas, abre espacios y asiste de forma quirúrgica, como lo demostró en la agónica semifinal ante Inglaterra.

Lamine Yamal vs Lionel Messi, un choque de figuras en el Mundial 2026

Para Leo, el domingo es la oportunidad de bordar su cuarta estrella con la Albiceleste y sumar el título número 47 de su laureada carrera profesional, revalidando que el trono del fútbol mundial sigue teniendo un único dueño.

Por el otro lado está el heredero que quiere desafiar a la historia, Lamine Yamal: el crack del Barcelona llega como el futbolista más desequilibrante y el gran estandarte de la ilusión española. Su capacidad para inventar soluciones, su enganche indescifrable y su tremenda personalidad para afrontar partidos de semejante calibre recuerdan, inevitablemente, a los inicios del propio astro argentino.

Tras ser la gran figura en las semis ante Francia, Lamine busca consagrarse en lo más alto del planeta a una edad en la que la mayoría de los futbolistas recién da sus primeros pasos en reserva.

FMZ