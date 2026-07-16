Argentina vs España: el historial del enfrentamiento más esperado y esquivo de la historia

El enfrentamiento entre Argentina y España por la final del Mundial 2026 es, paradójicamente, una rareza estadística en el fútbol de élite. Pese a que ambas naciones comparten una inmensa tradición futbolística, el destino ha sido esquivo a la hora de cruzarlos cuando la gloria está en juego.

Los números que preceden a esta final son, cuanto menos, sorprendentes: en 14 enfrentamientos totales, el balance es un espejo perfecto: 6 triunfos para Argentina, 6 para España y 2 empates. La paridad no podría ser más absoluta, lo que convierte a este choque por el título del Mundial 2026 en el juez definitivo de una rivalidad que históricamente ha vivido en el equilibrio.

Argentina vs España: cómo juegan los españoles, sus figuras y su camino en el Mundial 2026

1966: El único precedente oficial

Para encontrar la última vez que ambos seleccionados se midieron en un compromiso de carácter oficial, hay que viajar seis décadas atrás. Fue en la fase de grupos de la Copa del Mundo de Inglaterra 1966. Aquella tarde, Argentina se impuso por 2-1 ante una España que contaba con figuras legendarias. El héroe de la jornada fue Luis Artime, quien con un doblete inscribió su nombre en la historia de los cruces directos entre ambas selecciones.

Desde aquel 13 de julio de 1966 en el estadio Villa Park de Birmingham, el camino de ambos se separó en los grandes torneos. Ni en fases finales, ni en eliminatorias, ni en instancias definitorias: el camino de Argentina y España nunca volvió a cruzarse en un Mundial, transformando este encuentro en el MetLife Stadium en un hecho histórico sin precedentes en la era moderna.

Amistosos que dejaron cicatrices

Si bien la falta de duelos oficiales ha privado a los hinchas de un "clásico" frecuente, la rivalidad se ha alimentado de constantes partidos amistosos que, lejos de ser exhibiciones, se jugaron con dientes apretados. Durante décadas, estos cruces sirvieron para dirimir la hegemonía del fútbol hispanohablante.

Uno de los capítulos más recordados ocurrió en noviembre de 2009 en el Vicente Calderón, donde Argentina, en pleno proceso de clasificación mundialista, cayó por 2-1 ante España. Aquel partido fue una clase magistral de posesión de los españoles que, por entonces, empezaban a consolidar el estilo que los llevaría al título en Sudáfrica 2010. Fue una derrota que dolió profundamente en el orgullo albiceleste y que marcó una diferencia de jerarquía futbolística que generó intensos debates mediáticos en ambos países.

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La respuesta de Argentina llegaría años después, en septiembre de 2010 en el Monumental de Núñez, apenas meses después de que España se consagrara campeona del mundo. Con un contundente 4-1, Argentina no solo se tomó revancha, sino que le propinó un golpe de autoridad a la nueva campeona, dejando claro que, aun en momentos de reconstrucción, la Albiceleste seguía siendo un hueso duro de roer.

Más recientemente, la herida más profunda se abrió en marzo de 2018 en el Wanda Metropolitano. En la antesala del Mundial de Rusia, España aplastó a la Argentina de Jorge Sampaoli con un histórico 6-1. Aquel resultado fue un verdadero sismo en el fútbol argentino; una exhibición de Isco y compañía que dejó a la Selección en estado de crisis y cambió para siempre la percepción sobre las posibilidades de ambos equipos en aquel momento.

Estos cruces, cargados de goleadas, humillaciones tácticas y desquites, han transformado cada amistoso en una cuestión de honor, preparando el escenario emocional para la gran batalla que definirá todo este domingo.

La Final de 2026: ¿El fin de la paridad?

Este domingo, la historia dejará de ser una anécdota de archivo para convertirse en el desafío más importante de sus respectivas generaciones. Con el historial empatado, el Mundial 2026 no solo coronará al mejor equipo del planeta, sino que romperá el equilibrio de una rivalidad que ha esperado 60 años para tener una segunda oportunidad oficial.

La expectativa es máxima. Argentina, en busca de consolidar una era dorada, y España, con el hambre renovada tras un torneo impecable, se enfrentan finalmente donde más duele: en una final de Copa del Mundo. El empate estadístico está a punto de romperse, y la historia, esta vez, sí tendrá un ganador definitivo.

BP