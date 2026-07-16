El "machete" de Pickford en una botella al descubierto: la divertida reacción de Messi y los jugadores de Argentina

Mientras la euforia se apoderaba del estadio de Atlanta tras la victoria de la Selección Argentina ante Inglaterra, un objeto particular captó la atención de los protagonistas. El masajista del plantel, Daddy D'Andrea, rescató del campo de juego la botella de agua de Jordan Pickford, la cual escondía un secreto a voces: el meticuloso "machete" del arquero británico ante una eventual tanda de penales.

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El hallazgo, lejos de quedar en el olvido, terminó en manos de Lionel Messi. En un video que recorrió las redes sociales, se puede ver al capitán argentino, acompañado por Nico González, examinando con curiosidad las notas pegadas al envase. Al leer cómo Pickford planeaba atajar sus propios remates, la reacción de "Leo" fue una sonrisa de incredulidad y sorpresa al confirmar el nivel de detalle de su rival.

Un estudio exhaustivo que no bastó

Pickford es conocido en el fútbol inglés por ser un arquero meticuloso y obsesivo con la tecnología. El estudio sobre la Selección Argentina no dejó a nadie afuera, incluyendo a los defensores, mediocampistas e incluso a Gerónimo Rulli, el arquero suplente.

El detalle del "machete": ¿Qué decía la botella?

El estudio del arquero inglés era exhaustivo y contemplaba acciones específicas para cada integrante del plantel. Aquí los detalles encontrados en la botella:

Lionel Messi: Amagar a la izquierda, tirarse a la derecha.

Gonzalo Montiel: Tirarse a la izquierda.

Leandro Paredes: Quedarse a la izquierda, tirarse a la derecha.

Alexis Mac Allister: Tirarse a la derecha.

Enzo Fernández: Quedarse en el centro.

Nico González: Esperar y reaccionar.

Julián Álvarez: Tirarse a la izquierda.

Lautaro Martínez: Tirarse a la derecha.

Rodrigo De Paul: Quedarse a la derecha, moverse al centro y tirarse a la izquierda.

Thiago Almada: Decidir en el momento.

Nicolás Otamendi: Amagar hacia la derecha, tirarse a la izquierda.

Giovani Lo Celso: Amagar a la derecha, tirarse a la izquierda.

Lisandro Martínez: Esperar, tirarse a la izquierda.

Nahuel Molina: Quedarse en la derecha, tirarse a la derecha.

Nicolás Tagliafico: Tirarse a la izquierda.

Gerónimo Rulli: Tirarse a la izquierda.

Otros integrantes (López, Palacios, Paz, Medina, Barco, Simeone y Senesi): El arquero también contaba con instrucciones tácticas específicas de espera, reacción y dirección de salto para cada uno de ellos.

BP