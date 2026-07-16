La agenda de la Selección Argentina tras eliminar a Inglaterra y clasificar a la final del Mundial 2026

La alegría por la histórica victoria ante Inglaterra en las semifinales del Mundial 2026 ya quedó atrás para dar paso a la máxima prioridad: el título del mundo. Tras dejar en el camino al conjunto inglés, la Selección Argentina no baja la intensidad y el cuerpo técnico encabezado por Lionel Scaloni ya tiene definido el plan de acción para llegar en óptimas condiciones al encuentro del domingo ante España.

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Estado físico y alertas en el plantel de Argentina

De cara a la gran final, el cuerpo médico y técnico trabaja contrarreloj para recuperar a los futbolistas tras el desgaste acumulado durante el torneo. Si bien el equipo llega con la moral alta, la atención está puesta en el estado físico general debido a la exigencia de los últimos cruces.

En cuanto a posibles ausencias, existe una situación bajo observación por parte de la FIFA relacionada con un incidente post-partido ante Inglaterra, donde se mostró una bandera que decía “Las Malvinas son argentinas” en el campo de juego. Aunque no se han confirmado suspensiones deportivas directas para los futbolistas, el equipo legal de la AFA se mantiene pendiente de cualquier resolución disciplinaria que pudiera afectar la disponibilidad de algunos jugadores para la final.

Bandera de Malvinas en el Mundial 2026

Por el momento, el cuerpo técnico confía en contar con la totalidad de su plantilla base para enfrentar a España, priorizando los trabajos de kinesiología y descanso activo.

Sin tiempo para festejos: La agenda de hoy

La hoja de ruta del seleccionado es clara. A pesar del desgaste físico que implicó el duro cruce ante los británicos, el plantel no tendrá descanso. Esta mañana, los jugadores se presentaron a un entrenamiento en Atlanta, programado para las 11:30 (12:30 hora de Argentina).

Durante esta sesión, el foco principal está puesto en los trabajos de recuperación. El cuerpo técnico prioriza que cada futbolista logre reponer fuerzas, mientras que, paralelamente, Scaloni comenzará a diagramar la estrategia táctica para enfrentar a "La Roja", un rival que llega con la confianza alta tras su victoria en semifinales.

Entrenamiento de la Selección Argentina

Viaje hacia el sueño: Destino Nueva Jersey

Una vez finalizado el entrenamiento matutino y el almuerzo de la delegación, el equipo iniciará el traslado hacia la sede de la gran final. La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) confirmó que el plantel viajará durante la tarde de hoy hacia Nueva Jersey, ciudad que albergará el partido por el título.

El traslado marca el inicio de la recta final de la preparación, donde el equipo se instalará en su hotel de concentración para ajustar los últimos detalles antes del choque decisivo.

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Detalles de la gran final del Mundial 2026 entre Argentina y España

La expectativa en todo el país es máxima. Argentina buscará alzar una nueva Copa del Mundo en un duelo que promete paralizar al mundo futbolístico. El partido, que definirá al nuevo campeón del mundo, se llevará a cabo el domingo 19 de julio a las 16:00 (hora local/Argentina) en la sede de Nueva Jersey. Con la mira puesta en este objetivo, el equipo de Scaloni se prepara para enfrentar su último desafío en tierras estadounidenses, mentalizado en cumplir la meta final y cerrar una campaña que, pase lo que pase, ya ha quedado marcada en la historia del fútbol.

BP