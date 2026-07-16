Ranking FIFA: Argentina recuperó el primer puesto tras eliminar a Inglaterra

La Selección Argentina no solo selló su boleto a la gran final del Mundial 2026 tras dejar en el camino a Inglaterra, sino que también recibió una noticia que ratifica su presente estelar: recuperó el primer puesto del ranking FIFA.

Este movimiento en la tabla fue posible gracias a la victoria en las semifinales y, simultáneamente, al tropiezo de Francia —quien ostentaba el liderazgo—, que cayó frente a España en su respectiva llave. Con este resultado, el conjunto galo descendió al tercer lugar, mientras que "La Roja" trepó a la segunda posición, dejando el camino libre para el regreso del equipo de Lionel Scaloni a la cima.

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El camino de regreso a la cima

El liderazgo de la Albiceleste no es casualidad, sino el fruto de un trabajo sostenido. Argentina ya había iniciado esta Copa del Mundo como número uno, un puesto que peleó palmo a palmo durante el desarrollo del torneo, sufriendo oscilaciones en los últimos pasajes previos a la semifinal.

Argentina vs. Inglaterra

La consolidación se gestó meses atrás, cuando Argentina aprovechó los traspiés de sus competidores directos en la última ventana FIFA: mientras Francia perdía ante Costa de Marfil y España igualaba frente a Irak, los dirigidos por Scaloni sumaban puntos clave en sus amistosos contra Honduras e Islandia. Esa consistencia, sumada al rendimiento superlativo en el Mundial, ha permitido que el equipo vuelva a ocupar el lugar de privilegio.

La "maldición" que busca romper la Selección Argentina

A pesar de la euforia por el regreso al primer puesto, existe un dato histórico que circula en los pasillos de la FIFA y que suele generar murmullos en la previa de las finales: la "maldición" del líder.

Desde la implementación del sistema de clasificación moderno, ninguna selección que comenzó el Mundial ocupando el primer puesto del ranking ha logrado coronarse campeona al finalizar el certamen. Se trata de una estadística adversa que Argentina tiene ahora en sus manos la oportunidad de derribar.

Argentina vs. Inglaterra

Doble misión en la final

El próximo partido no será uno más. La Selección Argentina afronta una final con dos objetivos claros: el primero, y más importante, es defender el título obtenido en Qatar y alcanzar la gloria máxima. El segundo, de carácter histórico, es demostrar que los números están para romperse.

Con el orgullo de ser nuevamente el mejor equipo del mundo según el ranking oficial y el respaldo de un juego que ha demostrado carácter en los momentos difíciles, la Albiceleste está a solo 90 minutos de escribir un nuevo capítulo que podría cambiar la historia de las estadísticas mundiales para siempre.

BP