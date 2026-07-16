¿Cábala?: Lionel Messi repitió el mismo posteo de la semifinal de Qatar tras eliminar a Inglaterra

La Selección Argentina ya tiene su lugar asegurado en la final del Mundial 2026 que se jugará el próximo domingo 19 de julio frente a España. Tras el electrizante triunfo por 2-1 ante Inglaterra en Atlanta, la euforia se trasladó rápidamente a las redes sociales, donde Lionel Messi se convirtió en protagonista por un detalle que no pasó desapercibido: su mensaje de celebración es, palabra por palabra, idéntico al que escribió hace tres años y medio.

Lionel Messi: “Duela a quien le duela, este grupo demuestra que nadie le regala nada”

La publicación de Messi tras eliminar a Inglaterra

Poco después de finalizar el encuentro contra los ingleses, el capitán argentino compartió en su cuenta de Instagram una serie de postales del partido acompañadas por un texto que se volvió viral en cuestión de segundos: "¡A LA FINAL! Volvimos a sacar fuerza para hacer otro gran partido. Muchas gracias a todos los que confiaron en este grupo. ¡Vamos Argentina, carajo!"

El posteo de Lionel Messi tras eliminar a Inglaterra y clasificar a la final del Mundial 2026

El posteo recibió una ola de interacciones, incluyendo el saludo de figuras como el piloto de Fórmula 1, Franco Colapinto, y cientos de miles de mensajes de agradecimiento de hinchas que ven en este gesto un presagio positivo.

Un "déjà vu" de Qatar 2022

La sorpresa mayor llegó cuando los usuarios de internet —siempre atentos a los detalles— compararon el texto con el publicado el 13 de diciembre de 2022. Aquel día, tras la contundente victoria 3-0 frente a Croacia en las semifinales de la Copa del Mundo de Qatar, Messi había utilizado exactamente las mismas palabras para celebrar el pase a la final.

El posteo de Messi en 2022

La precisión en la repetición del mensaje, tras haber transcurrido más de tres años, ha generado una corriente de optimismo entre los seguidores de la "Scaloneta". Para muchos, no se trata de una casualidad, sino de una cábala consciente de un líder que, a sus 39 años, busca alcanzar la gloria máxima por segunda vez en su carrera.

La mirada puesta en la gran final

Argentina llega a esta definición con un envión anímico envidiable y la historia de su lado. El próximo domingo, a partir de las 16:00 (con transmisión de TyC Sports), el equipo de Lionel Scaloni se medirá ante España en un duelo que promete quedar en los libros de historia.

Mientras el capitán busca seguir rompiendo récords, los fanáticos se aferran a esta coincidencia como una señal del destino. ¿Será este mensaje el augurio de un nuevo título mundial para la Albiceleste? Todo el país espera que la cábala, una vez más, termine en una vuelta olímpica.

BP