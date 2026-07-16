España busca la segunda Copa: así llega la ‘Roja’ a la final del Mundial 2026 frente a Argentina

España está ante la oportunidad de su vida. Dieciséis años después de la histórica consagración en Sudáfrica 2010, la Selección española vuelve a una final de la Copa del Mundo tras una actuación impecable en el Mundial 2026. Bajo la dirección de Luis de la Fuente, el equipo ha construido un bloque sólido, equilibrado y, sobre todo, altamente competitivo, ganándose el derecho a disputar el título este domingo 19 de julio en el MetLife Stadium de Nueva Jersey frente a la Argentina de Lionel Messi.

Selección de España en el Mundial 2026

Argentina vs España: cómo juegan los españoles, sus figuras y su camino en el Mundial 2026

El camino de menor a mayor de España en el Mundial 2026

España inició su aventura mundialista con cautela, pero demostró una capacidad de adaptación envidiable. Tras un debut sin goles ante Cabo Verde (0-0), el equipo encadenó una racha de solidez defensiva y contundencia ofensiva que lo llevó a dominar su zona y superar cada escollo en la fase eliminatoria:

Fase de grupos: Debut con empate (0-0) frente a Cabo Verde, seguido de un contundente 4-0 a Arabia Saudita y un estratégico 1-0 contra Uruguay para asegurar el liderato.

Octavos de final: Triunfo solvente por 3-0 ante Austria.

Cuartos de final: Victoria agónica por 1-0 frente a Portugal.

Semifinal: Triunfo de autoridad por 2-0 ante la poderosa Francia.

Con solo un gol recibido en siete partidos, la defensa española se ha convertido en el pilar fundamental del equipo, permitiendo que figuras como Mikel Oyarzabal —máximo referente goleador— y Lamine Yamal desplieguen su talento con libertad.

Estado físico: plantel completo para la cita decisiva

El seleccionador Luis de la Fuente recibe la noticia más tranquilizadora posible: España llega a la final con la totalidad de su plantilla disponible. A diferencia de etapas anteriores, donde las molestias físicas de jugadores como Nico Williams o Yéremy Pino generaron incertidumbre tras el cruce con Uruguay, el cuerpo médico ha logrado recuperar a todos los efectivos.

Tampoco existen jugadores suspendidos por acumulación de tarjetas, por lo que el técnico tiene libertad absoluta para confeccionar su once de gala y plantear el esquema táctico que mejor se adapte a los desafíos que propone el conjunto argentino.

España en el Mundial 2026

Ventajas y desafíos de España ante Argentina

La final se presenta como un duelo de estilos y jerarquías. España llega con la ventaja de poseer una defensa inexpugnable, siendo el equipo más sólido de esta Copa del Mundo. Su capacidad para gestionar los tiempos del partido y su asfixiante presión tras pérdida han neutralizado a potencias como Francia y Portugal, lo que será clave para contener el ataque argentino.

Sin embargo, el mayor desafío será el factor emocional y la jerarquía individual del rival. Argentina, liderada por Lionel Messi, pondrá a prueba la disciplina táctica de una España que ha mostrado una enorme madurez, pero que tendrá enfrente a un rival con una capacidad de resolución individual capaz de desequilibrar cualquier encuentro cerrado en cuestión de segundos.

Cuándo y dónde se juega la Final del Mundial 2026 entre Argentina y España: fecha, hora y TV

Agenda de trabajo hasta el domingo

El equipo ya se encuentra instalado y enfocado totalmente en el choque de Nueva Jersey. La agenda de trabajo para las próximas horas se centra en:

Recuperación física: Sesiones de descarga muscular tras la exigencia del duelo ante Francia. Análisis de video: El cuerpo técnico trabaja minuciosamente en el scouting de los movimientos ofensivos de Argentina. Preparación mental: Charlas grupales y sesiones tácticas enfocadas en el control del ritmo de juego, buscando evitar las transiciones rápidas que tanto favorecen al equipo sudamericano.

Con la confianza por las nubes y el respaldo de un fútbol que ha ido creciendo en consistencia, España buscará este domingo su segunda estrella mundial, en lo que promete ser uno de los capítulos más memorables en la historia del fútbol.

BP