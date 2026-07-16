Argentina vs España: cómo juegan los españoles, sus figuras y su camino en el Mundial 2026

La locura es total y el sueño del bicampeonato mundial está a tan solo un paso de hacerse realidad. Luego de dejar en el camino a Inglaterra en una semifinal electrizante, cargada de mística y con un final infartante en Atlanta, la Selección Argentina volvió a meterse en el partido más importante del planeta: la final del Mundial 2026.

La expectativa es total y el planeta fútbol se paralizará el próximo domingo 19 de julio en el MetLife Stadium de Nueva York/Nueva Jersey. La Selección de Lionel Scaloni se medirá mano a mano ante España.

Argentina vs España, la gran final del Mundial 2026

El rival no es un improvisado: la Roja de Luis de la Fuente viene de dar una auténtica exhibición táctica en Dallas tras borrar de la cancha a la Francia de Kylian Mbappé con un categórico 2-0 (goles de Mikel Oyarzabal y Pedro Porro). No es solo un choque por la gloria eterna; es también el reencuentro de Scaloni con su antiguo maestro de los cursos de entrenadores.

Cómo juega España: tácticas y sus mejores jugadores

Bajo la conducción de Luis de la Fuente, España consolidó un estilo sumamente vistoso pero moderno. Logró actualizar el viejo "tiki-taka" inofensivo para transformarse en un equipo directo, vertical y sumamente agresivo con y sin la pelota.

El esquema madre de La Roja es un 4-3-3 dinámico y muy aceitado: en fase de tenencia, se transforma rápidamente en un 2-3-5, proyectando a los laterales al ataque y permitiendo que los extremos se cierren para jugar mano a mano o asociarse en el carril central.

Con respecto a la defensa, una de las mayores virtudes de esta España finalista está en los costados de la defensa. Lejos de ser meros marcadores de punta abocados a la contención, Pedro Porro y Marc Cucurella están jugando el Mundial de sus vidas y son fundamentales.

Marc Cucurella, el defensa sensación del Mundial 2026

Pedro Porro, el lateral derecho, es pura potencia y despliegue. Su entendimiento con Yamal es total: cuando el juvenil engancha hacia adentro y arrastra marcas, Porro pasa como un avión en velocidad para ganar el fondo y lanzar centros venenosos.

De enfrente está Marc Cucurella, una de las apariciones más sólidas del torneo. A su habitual entrega defensiva e intensidad para morder y presionar alto, le sumó un criterio enorme para proyectarse. Hace una dupla letal con Nico Williams, ofreciéndole siempre una opción de pase por adentro o por afuera para desarmar los doblajes de marca del rival.

Tras la pérdida de pelota, el equipo se vuelve asfixiante con la presión. Apenas pierden la pelota en campo rival, España no retrocede; salta a presionar con un bloque medio-alto muy agresivo. Rodri comanda esta primera línea de contención para forzar el error rival en la salida y volver a atacar de inmediato a pocos metros del arco contrario.

Rodri, el eje del mediocampo español

Rodri es posiblemente el futbolista más indescifrable tácticamente. Es el encargado de la salida limpia, el eje de relevos defensivos y quien decide cuándo acelerar o cuándo enfriar el partido. Juega y hace jugar, y su capacidad para ganar duelos aéreos y terrestres le da un balance perfecto al mediocampo.

En la ofensiva aparecen Lamine Yamal y Nico Williams. Son el factor diferencial. Lamine Yamal (por derecha, a pierna cambiada) aporta la pausa, el enganche hacia adentro para rematar o meter asistencias quirúrgicas, y un desparpajo impropio de su corta edad. Por el otro lado, Nico Williams es pura potencia física, velocidad punta y un especialista en el uno contra uno que puede desbordar a cualquier lateral del mundo si le dan metros para correr.

Lamine Yamal, la figura de España

Los resultados de España en el Mundial 2026

La campaña de España en la Copa del Mundo arrancó en el exigente Grupo H, donde hizo valer su chapa de candidato para finalizar en lo más alto de la tabla.

En el debut, el conjunto europeo protagonizó un cruce muy cerrado que terminó en un sorpresivo empate 0-0 frente a Cabo Verde. En la segunda jornada se destapó con una goleada 4-0 ante Arabia Saudita, mientras que abrocharon el liderazgo de la zona al derrotar con oficio por 1-0 a Uruguay.

España, el gran rival a vencer en la final del Mundial 2026

Ya en los mata-mata, el equipo demostró su chapa internacional. En la instancia de 16avos de final no tuvo piedad ante Austria y la despachó con un contundente 3-0. Posteriormente, llegó el turno de los octavos de final, donde dejaron en el camino a Portugal tras vencerlo por 1-0 en un clásico ibérico sumamente parejo.

En cuartos de final, la Roja sacó a relucir su carácter para ganarle 2-1 a Bélgica en un partido durísimo y físico. Finalmente, en las semifinales, el conjunto de Luis de la Fuente brindó una clase de efectividad y fútbol colectivo al derrotar por 2-0 a la poderosa Francia para sellar definitivamente su pasaje rumbo al gran choque contra la Scaloneta.

FMZ