Lamine Yamal y Pedro Porro entrenaron diferenciados a tres días de la final contra Argentina

El búnker de España en Whippany, Nueva Jersey, se llenó de preocupación este jueves por la tarde. En el primer entrenamiento fuerte de la Roja pensando en la gran definición del domingo 19 de julio ante la Selección Argentina, Lamine Yamal y Pedro Porro no pudieron trabajar a la par de sus compañeros y encendieron las alarmas en el cuerpo técnico de Luis de la Fuente.

La joya de 19 años del Barcelona y el incansable lateral derecho del Tottenham, quienes fueron piezas fundamentales en el triunfo 2-0 frente a Francia en las semifinales, llegaron al predio de los New York Red Bulls junto al resto de la delegación, pero rápidamente se apartaron para realizar tareas diferenciadas.

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El caso que más mantiene en vilo al fútbol español es el del jugador del Barcelona. Al extremo zurdo, desequilibrante absoluto en el andamiaje ofensivo de De la Fuente, se lo vio con un visible vendaje compresivo en el muslo de su pierna izquierda.

Durante los 15 minutos que la prensa tuvo acceso al entrenamiento, tanto Yamal como Pedro Porro realizaron un leve calentamiento introductorio y luego se mudaron a unas colchonetas a un costado del campo de juego.

Lamine Yamal y Pedro Porro realizaron trabajos de rehabilitación

Allí llevaron a cabo estiramientos especiales y tareas de kinesiología utilizando rodillos de espuma para descontracturar la zona afectada.

Según trascendió en las últimas horas, el origen del problema de Yamal fue apenas terminado el partido contra Francia, donde se lo vio rengueando levemente debido a un fuerte desgaste en el cuádriceps izquierdo. Por su parte, Porro pagó carísimo el tremendo despliegue físico que hizo para tapar las trepadas de Kylian Mbappé y Bradley Barcola, sufriendo una sobrecarga muscular que obligó a preservarlo.

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Pese a la imagen de las dos figuras trabajando sobre las colchonetas, desde la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) se apuraron en emitir un mensaje de absoluta tranquilidad para desactivar el pánico generalizado en los medios madrileños y catalanes.

Según el cuerpo médico español, la decisión de exigir de forma diferenciada a ambos futbolistas fue meramente por precaución y para bajar las cargas físicas tras la exigente semifinal. La planificación de Luis de la Fuente estipula que tanto Lamine Yamal como Pedro Porro se reincorporen de manera paulatina al grupo a partir de la práctica de este viernes.

FMZ