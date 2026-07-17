MetLife Stadium, el estadio de la final del Mundial 2026: el día que Messi renunció a la Selección y su chance de redención definitiva

El destino tiene una forma sumamente poética de cerrar las heridas del fútbol. El próximo domingo 19 de julio, el MetLife Stadium de East Rutherford, Nueva Jersey, será el epicentro del planeta cuando albergue la gran final del Mundial 2026 entre la Selección Argentina y España.

MetLife Stadium, sede para la final del Mundial 2026 entre Argentina y España

Inaugurado en 2010 y con capacidad para 82.500 personas, este moderno coloso, que apenas el año pasado vio coronarse al Chelsea en el Mundial de Clubes, se prepara para recibir el partido número 104 del certamen y coronar al nuevo dueño del fútbol mundial.

Sin embargo, para los argentinos y especialmente para Lionel Messi, este no es un estadio más. El MetLife representa el escenario de los contrastes más brutales de su carrera: allí tocó el cielo con las manos en una tarde de ensueño y también transitó su noche más oscura y dolorosa con la camiseta albiceleste.

La noche del llanto, la renuncia y el nacimiento de la leyenda

El recuerdo más latente y dramático en el MetLife Stadium ocurrió el 26 de junio de 2016. Aquella noche, Argentina disputaba la final de la Copa América Centenario ante Chile.

Tras un durísimo 0 a 0 en los 120 minutos, la definición se estiró a los tiros desde el punto penal. Messi desvió su remate por encima del travesaño, la Selección cayó por 4 a 2 en la tanda y el capitán quedó quebrado, llorando desconsoladamente.

Minutos después, en las entrañas del estadio, el "10" sacudió al mundo con una declaración que paralizó al país: "Se terminó para mí la Selección. Ya lo intenté mucho, me duele más que a ninguno no poder ser campeón con Argentina".

Aquella renuncia pareció el punto final de una historia de amor. Dos meses después, tras el clamor popular, Messi regresó para iniciar el camino que, años más tarde, traería la gloria eterna en Qatar. Este domingo, diez años después de aquella fatídica noche, Leo tiene la oportunidad de concretar su redención definitiva en el mismo estadio donde alguna vez pensó en tirar la toalla.

El hat-trick memorable a Brasil y el romance con Nueva Jersey

Pero el MetLife también sabe de la magia de Messi. Cuatro años antes de aquella final ante Chile, el 9 de junio de 2012, el astro rosarino firmó una de sus actuaciones individuales más espectaculares en un superclásico de las Américas.

Fue un amistoso electrizante que la Argentina terminó ganando por 4 a 3 sobre Brasil, con un hat-trick descomunal de Messi, incluido aquel inolvidable golazo de zurda desde afuera del área que se clavó en el ángulo en los minutos finales. En ese arco del MetLife, Leo demostró que la magia no entiende de fronteras.

El historial de la Selección Argentina en el MetLife

A pesar del trago amargo ante Chile, que estadísticamente se computa como empate por haberse definido en los penales, el historial de la Selección Argentina en el MetLife Stadium es sumamente favorable.

Sobre ese césped, la Albiceleste jamás perdió un partido en los 90 minutos reglamentarios, arrastrando un saldo de tres victorias y cuatro empates a lo largo de siete encuentros.

26/03/2011 | Estados Unidos 1 - 1 Argentina (Amistoso)

09/06/2012 | Argentina 4 - 3 Brasil (Amistoso - Hat-trick de Messi)

15/11/2013 | Argentina 0 - 0 Ecuador (Amistoso)

31/03/2015 | Argentina 2 - 1 Ecuador (Amistoso - Goles de Agüero y Pastore)

26/06/2016 | Argentina 0 - 0 Chile (Copa América Centenario - Caída 2-4 en penales)

11/09/2018 | Argentina 0 - 0 Colombia (Amistoso)

09/07/2024 | Argentina 2 - 0 Canadá (Semifinal de la Copa América 2024)

El domingo, ante España y frente a los ojos del mundo entero, la Scaloneta buscará escribir el capítulo más glorioso de su historia en tierras norteamericanas.

FMZ