Argentina vs España: Slavko Vinčić será el árbitro para dirigir la final del Mundial 2026

La expectativa de cara al partido del próximo domingo 19 de julio en el MetLife Stadium sigue sumando capítulos trascendentales. En las últimas horas, la Comisión de Árbitros de la FIFA confirmó de manera oficial al cuerpo arbitral que tendrá la enorme responsabilidad de impartir justicia en la gran final del Mundial 2026 entre la Selección Argentina y España.

La terna arbitral para la final del Mundial 2026

El elegido para conducir el destino del encuentro definitivo es el esloveno Slavko Vinčić, un árbitro de enorme trayectoria en el plano internacional y de absoluta confianza para la casa madre del fútbol.

Terna eslovena y soporte asiático para la gran final

Vinčić, de 46 años, no estará solo en la mitad de la cancha. Como suele ocurrir en estas citas de máxima envergadura, la FIFA optó por mantener la química de trabajo de su equipo habitual y designó a sus compatriotas en las bandas.

Así quedó conformado el cuerpo arbitral completo para el domingo:

Árbitro principal: Slavko Vinčić (Eslovenia)

Asistente 1: Tomaž Klančnik (Eslovenia)

Asistente 2: Andraž Kovačič (Eslovenia)

Cuarto árbitro: Adham Makhadmeh (Jordania)

Árbitro asistente de reserva: Mohammad Alkalaf (Jordania)

Un viejo conocido para la Selección Argentina

La designación de Slavko Vinčić despierta rápidos recuerdos en el búnker de la Albiceleste. El colegiado esloveno cuenta con un historial de partidos dirigidos tanto en la UEFA Champions League como en los torneos organizados por la FIFA.

Vincic estuvo en la derrota de la Selección Argentina vs Arabia Saudita en Qatar 2022

Para la Scaloneta, el nombre de Vinčić quedó marcado en la bitácora mundialista: fue el árbitro principal en el debut de Qatar 2022, aquel inesperado tropezón 1-2 frente a Arabia Saudita en el Estadio de Lusail, donde debió intervenir de la mano del VAR en varias jugadas complejas del primer tiempo.

Este domingo, a partir de las 16:00 de Argentina, el árbitro europeo tendrá en sus manos la conducción del partido que paralizará al planeta entero. La Scaloneta buscará defender su corona y España intentará repetir la gesta histórica en tierras norteamericanas.

FMZ