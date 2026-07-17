La Selección Argentina se medirá ante España este domingo por la final del Mundial 2026 y la FIFA ya confirmó oficialmente cómo vestirán ambos planteles en el partido más esperado del año. La selección de Messi y Scaloni lucirá acorde a su historia.

Argentina jugará con la tradicional camiseta Albiceleste

Argentina saltará a la cancha con la tradicional camiseta celeste y blanca a bastones, combinada con pantalones y medias blancas. La selección usará su camiseta titular tal como ocurrió en sus títulos Mundiales de Argentina 1978, México 1986 y Qatar 2022.

Argentina, de Celeste y Blanco como en 1978, 1986 y 2022

La indumentaria coincide con la que la Selección Argentina conquistó todos sus títulos del Ciclo Scaloni, vistiendo de albiceleste en la final de las Copa América 2021 y 2024, y también en la Finalissima ante Italia.

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En el arco argentino Emiliano "Dibu" Martínez se vestirá completamente de verde, el mismo color que utilizó en Lusail cuando se convirtió en héroe de la consagración en Qatar 2022. Argentina vistió de azul en las finales perdidas de Italia 1990 y Brasil 2014, habiendo lucido su casaca tradicional en el subcampeonato de Uruguay 1930.

España quiere reescribir su propia historia

Los dirigidos por Luis de la Fuente lucirán su clásica camiseta roja con pantalones y medias azules. A diferencia de su única consagración en Sudáfrica 2010, donde debieron utilizar la indumentaria alternativa de color negro, esta vez la Furia Roja irá con sus colores más tradicionales e identitarios para buscar su segunda estrella.

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Argentina vs España, por la Final del Mundial 2026

El partido comenzará a las 16.00hs (Argentina) y será transmitido a través de las señales de TyC Sports, Telefe, la TV Pública y DSports, además de estar disponible vía streaming a través de las plataformas DGO y Disney+ Premium.

NZ