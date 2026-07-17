FIFA oficializó al esloveno Slavko Vincic como árbitro principal encargado de impartir justicia en la gran final del Mundial 2026. La designación recordó el impactante escándalo policial que protagonizó hace seis años y que puso en jaque su trayectoria en el plano internacional.

El día que Vincic fue detenido en una redada policial

El hecho que marca el pasado del colegiado ocurrió en mayo de 2020 en Bosnia y Herzegovina. Durante una masiva redada policial en una cabaña de la localidad de Bijeljina, las fuerzas de seguridad detuvieron a 35 personas implicadas en una red de prostitución, tráfico de armas y narcotráfico, incautando cocaína y diez armas de fuego. Entre los presentes en el lugar se encontraba el mismísimo Slavko Vincic, quien fue arrestado de inmediato por las autoridades locales.

Slavko Vincic

El árbitro logró demostrar su inocencia pocas horas después y fue liberado sin cargos tras declarar ante la justicia. "Acepté una invitación a almorzar y resultó ser el mayor error de mi vida; estaba en la mesa equivocada en el momento inadecuado", explicó en su defensa el esloveno, que recibió el respaldo de su federación.

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Un mal recuerdo para la Selección Argentina

El nombre del esloveno trae un recuerdo agridulce en la memoria de la selección conducida por Lionel Scaloni. Slavko Vincic fue el juez principal en el debut de Argentina en el Mundial de Qatar 2022, aquella histórica y sorpresiva derrota por 2-1 frente a Arabia Saudita en Lusail. Fue la última derrota albiceleste en Mundiales.

Equipo completo

Por el lado de España, el panorama con el referí es opuesto y alentador. La Roja se mantiene invicta bajo el arbitraje del esloveno, registrando tres victorias y dos empates en cinco compromisos, incluyendo un triunfo ante Italia en la última Eurocopa.

NZ