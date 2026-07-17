El “Mundial más grande de la historia” llega a su fin y con él la confirmación de que también se trata de la Copa Mundial más cara de la historia. FIFA lanzó nuevas entradas mediante su plataforma oficial de reventa, y en las últimas horas se registraron entradas de Categoría 2 a 7.380 dólares, las más “económicas” disponibles, para ver a la Selección Argentina ante España.

Locura por la Final del Mundo

El partido más caro de la historia

Con un precio promedio de entradas a 11.117 dólares, la final de la Copa Mundial 2026 se estableció como el evento deportivo más caro en la historia de Estados Unidos. El valor superó los 9.411 dólares de ticket promedio en el Superbowl 2024 que enfrentó a Kansas City Chiefs y San Francisco 49ers.

El Mundial superó ampliamente el precio de entradas de las NBA Finals 2026

Más atrás quedaron los 6.546 dólares de entrada promedio para las últimas finales de la NBA entre San Antonio Spurs y los New York Knicks.

Más precios de entradas y paquetes millonarios

En la misma plataforma oficial de reventa FIFA se ofrecen entradas en mejores ubicaciones con precios entre los 19 y 32 mil dólares cada una. Estos paquetes de hospitalidad ofrecen servicios de comida y bebida y accesos a espacios exclusivos.

Estadio de New Jersey

Plataformas paralelas de reventa ofrecen precios similares, con un piso cercano a los 8.000 dólares por entrada. En tanto Forbes relevó paquetes millonarios para asistir a la Final del Mundo entre Argentina y España.

MetLife Stadium, el estadio de la final del Mundial 2026: el día que Messi renunció a la Selección y su chance de redención definitiva

El club británico Knightsbridge Circle ofrece un paquete de 4 millones de dólares con seis entradas en primera fila, sobre la mitad de cancha, y acceso al campo de juego durante la ceremonia de premiación, y otros servicios exclusivos como encuentros con leyendas de la FIFA.

NZ