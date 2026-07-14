Tomás Aranda es el nuevo dueño del mítico número 10 de Boca

La camiseta número 10 de Boca no es para cualquiera. Cargar en la espalda con el dorsal que inmortalizaron Diego Maradona, Juan Román Riquelme y Carlos Tevez representa una de las responsabilidades más grandes del fútbol argentino. Tras la reciente salida de Edinson Cavani, el mítico número quedó vacante, pero ya tiene un flamante y sorprendente dueño: Tomás Aranda.

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Tomás Aranda

Con apenas 19 años, la gran joya de las inferiores xeneizes, y una de las debilidades de Riquelme, fue confirmado como el nuevo portador de la 10, dejando atrás el dorsal 36 que venía utilizando.

Utilizar este número es una fuerte señal de que el nuevo cuerpo técnico y la dirigencia confía en él, pero también una carga de presión muy exigente para el joven sensación.

Según trascendió en las últimas horas, la joya de Boca la luciría por primera vez este mismo jueves, cuando se enfrente a Sarmiento de Junín por los 16avos de final de la Copa Argentina.

Para la joya de Boca, heredar la 10 llega como la coronación de un semestre de ensueño. Tras irrumpir con fuerza en la Primera de Boca, Aranda se ganó una sorpresiva citación a la Selección Argentina para la gira previa al Mundial 2026.

Edinson Cavani, el último en utilizar la 10 en Boca

Durante su estadía con la Albiceleste, no solo compartió concentración con Lionel Messi y sumó sus primeros minutos oficiales con la Mayor, sino que también deslumbró al propio Lionel Scaloni por su particular personalidad.

Con la delegación ya instalada en Rosario para buscar un triunfo clave, todas las miradas estarán puestas en el talentoso mediocampista.

FMZ