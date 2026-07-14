Francia vs España: las casas de apuestas ya tiene a su favorito

La Selección de Francia se perfila como la gran candidata a quedarse con el primer boleto finalista en la previa del partidazo ante la Selección de España. El cruce estelar por las semifinales de la Copa Mundial de la FIFA 2026 tendrá lugar este martes en el imponente Estadio Dallas de Arlington, Texas, donde ambos combinados buscarán la gloria máxima. Con planteles plagados de estrellas mundiales, las principales plataformas de juego online muestran una leve pero marcada inclinación a favor de los dirigidos por Didier Deschamps.

Francia es la favorita a quedarse con el duelo

¿"VARgentina"?: La prensa europea acusa a la FIFA de favorecer a la Selección en el Mundial 2026

El poderío ofensivo comandado por Kylian Mbappé es el principal argumento que respalda el favoritismo galo en los pronósticos. Francia, que viene de eliminar a Marruecos mostrando una solvencia demoledora, paga una cuota promedio de +130 (2.30) si logra imponerse en los 90 minutos reglamentarios. El elenco francés sueña con jugar su tercera final de Copa del Mundo de forma consecutiva, tras tocar el cielo en 2018 y caer ante la Selección Argentina en 2022.

Por el lado de la Roja conducida por Luis de la Fuente, el panorama en las pizarras se presenta como una oportunidad sumamente tentadora. La victoria de España en el tiempo regular cotiza en un atractivo +225 (3.25), un número alto considerando el invicto de 36 partidos que arrastra el equipo. La presencia de figuras jóvenes y revulsivas como Lamine Yamal y Nico Williams equilibra el desarrollo táctico sobre el césped y asoma como la principal amenaza para el arco de Mike Maignan.

Lamine Yamal, el crack de España que ya convirtió ante Francia en la Euro

Lionel Scaloni habla en conferencia antes de la semifinal contra Inglaterra

El mercado de goles también genera movimientos masivos entre los fanáticos del fútbol mundial. El indicador de "ambos equipos anotan" cotiza con signo negativo debido a la tremenda pólvora que ostentan ambas delanteras. A su vez, una de las jugadas más buscadas de la jornada apunta al grito sagrado del flamante refuerzo del Real Madrid: un gol de Kylian Mbappé en cualquier momento del cotejo paga cerca de +110 (2.10).

La paridad y el respeto mutuo marcarán el compás de una batalla que promete quedar grabada en los libros de historia deportiva. El ganador de este cruce de titanes aguardará en la finalísima por el vencedor del otro choque trascendental entre Argentina e Inglaterra.