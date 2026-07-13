La conmovedora despedida de Franco Armani en el Monumental: "River fue el sueño más grande de mi vida"

El ambiente en el salón de eventos de River estaba cargado de una emoción inconfundible. La llegada de Franco Armani al estrado fue recibida con una ovación cerrada, un tributo merecido para quien se convirtió en el "Guardián de una Era". El momento más conmovedor ocurrió durante la proyección de un video que repasaba sus atajadas más memorables; al ver las imágenes, el arquero no pudo contener las lágrimas, dando paso a una despedida que sería tan humana como histórica.

Armani dice adiós para quedarse en la historia de River

"El sueño más grande de mi vida"

Acompañado por el actual presidente Stefano Di Carlo y el expresidente Rodolfo D'Onofrio, quienes le entregaron una plaqueta en reconocimiento a su trayectoria, el casildense se dispuso a leer una carta de despedida que sintetiza su sentir profundo por la institución de Núñez.

"Es un momento muy importante en mi carrera. Una era en el club que hoy se termina. Después de ocho años y medio inolvidables, llegó el momento de despedirme del club que soñé defender desde que era un niño", confesó Armani. Con la voz entrecortada por la emoción, recordó su llegada en 2018: "No solo llegaba a uno de los clubes más grandes del mundo, sino al que soy hincha de toda mi vida. Vestir esta camiseta fue cumplir el sueño que me acompañó desde chico".

El punto cúlmine de su relato fue, naturalmente, el recuerdo de la hazaña en Madrid: "Juntos conquistamos diez títulos, pero uno ocupará un lugar especial: la Copa Libertadores 2018. Aquella inolvidable en el Santiago Bernabéu quedará para siempre en mi alma".

El mensaje final al hincha de River

Más allá de los trofeos, Armani se encargó de destacar el vínculo inquebrantable con el público. "Gracias por hacerme sentir uno más de ustedes. Llevaré ese amor conmigo para siempre", afirmó, antes de lanzar una sentencia que erizó la piel de los presentes: "Una vez que River entra en tu corazón, se queda para siempre. No importa dónde me toque estar, siempre una parte de mí te seguirá alentando. Gracias por permitirme vivir el sueño más grande de mi vida. Hasta siempre, River".

Los números de Franco Armani en River

A sus 39 años, y tras haber sido relegado recientemente ante el impecable nivel mostrado por Santiago Beltrán, Franco Armani decidió poner fin a su etapa en el club tras más de ocho temporadas. Su legado estadístico es testimonio de su jerarquía bajo los tres palos:

Partidos disputados: 366.

Goles recibidos: 288.

Vallas invictas: 158.

Títulos obtenidos: 10, destacándose la Copa Libertadores 2018 frente a Boca Juniors y la Recopa Sudamericana.

Con su partida hacia Atlético Nacional, el club colombiano que también lo vio hacer historia, Armani deja un vacío difícil de llenar, pero se marcha con la tranquilidad del ídolo que supo estar a la altura del sueño que alimentó desde niño.

BP