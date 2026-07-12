Quién es Álvaro Montero, el gigante arquero colombiano que atajará en Boca

Boca Juniors se mueve con rapidez en el mercado de pases de 2026 y está a detalles de sellar la incorporación de su nuevo guardameta. El apuntado por Juan Román Riquelme es Álvaro Montero, el experimentado arquero colombiano de 31 años y 2,02 metros de altura, quien viene de tener un último paso por Vélez Sarsfield y pertenece a los registros de Millonarios. El jugador se realizará este lunes los estudios médicos correspondientes y, si no surgen inconvenientes, firmará su vínculo.

La cuenta oficial de la institución encargada de los movimientos contractuales, Esto es Boca, anticipó el inminente acuerdo. Montero ya acordó las condiciones personales de su contrato y se sumará inmediatamente a las prácticas en el predio de Ezeiza junto con el resto de sus nuevos compañeros ni bien consiga el apto físico de los especialistas.

Comunicado oficial

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El pedido expreso de un arquero de experiencia internacional llegó por parte de Rodolfo Arruabarrena, quien asumió recientemente el mando del primer equipo en reemplazo de Claudio Úbeda. El Vasco pretende sumarlo de urgencia al plantel para generar competencia directa en los tres palos de cara a los playoff de final de la Copa Sudamericana contra O'Higgins de Chile.

Una trayectoria marcada por la seguridad y los títulos

Nacido en El Molino, La Guajira, el imponente arquero cuenta con un recorrido destacado en el fútbol sudamericano, incluyendo procesos consolidados en la Selección de Colombia, donde disputó la Copa América 2024. Su carrera profesional registra pasos por San Lorenzo, Deportes Tolima (donde fue campeón frente a Millonarios) y un exitoso ciclo en el propio conjunto de Bogotá antes de arribar al fútbol argentino.

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A lo largo de su carrera, Montero se transformó en una garantía de fiabilidad, logrando incluso el récord mundial de 30 vallas invictas durante la temporada 2022. Su desembarco en la cancha de Boca supone un salto de jerarquía inmediato para un arco xeneize que busca blindarse tras un semestre de rendimientos irregulares.

Montero será la tercera incorporación de Boca junto a Sebastián Villa y Leandro Lozano, ex lateral de Argentinos Juniors.