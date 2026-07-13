Enzo Fernández tuvo una "charla privada" con Xabi Alonso en pleno Mundial 2026: detalles de su futuro en Chelsea

El mercado de pases de Europa arde en pleno desarrollo de la Copa del Mundo y Chelsea quedó en el centro de la escena. El flamante entrenador del conjunto inglés, el español Xabi Alonso, mantuvo una cumbre privada y de carácter urgente con el mediocampista argentino Enzo Fernández en las oficinas de Stamford Bridge, con el claro objetivo de desactivar los fuertes rumores que vinculaban al ex-River con el Real Madrid.

¿Para quien era el llamado?

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Xabi Alonso, quien asumió formalmente la conducción táctica del plantel londinense con un contrato por cuatro temporadas, considera que el argentino es el pilar fundamental para reconstruir la identidad futbolística del equipo. El estratega vasco, un verdadero especialista histórico en el puesto de volante central, le transmitió al futbolista de la Selección Argentina que será el eje absoluto de su propuesta en la Premier League.

La reunión se desencadenó luego de que trascendiera que el propio Alonso había sugerido el nombre de Enzo Fernández a la directiva de la Casa Blanca durante su reciente paso por España, lo que elevó la cotización del pase a unos 140 millones de euros. Ante el revuelo mediático, el DT fue tajante en su primera conferencia de prensa formal: "Hemos hablado, pero lo que charlamos es privado; cuento con él y quiero que se quede".

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La cúpula dirigencial de los Blues respalda por completo la postura del entrenador y no tiene intenciones de negociar al jugador, quien posee un contrato a largo plazo. Con la confirmación de su continuidad y el rol protagónico que le asignó el nuevo cuerpo técnico, el volante se perfila para liderar la renovación de un equipo que buscará regresar a los primeros planos del fútbol europeo.

Alejandro Garnacho, por su parte, fue considerado transferible y según el español "buscará la mejor opción para ambas partes". El wing argentino levanta interés y desde Londres aseguran que tienen ofertas sobre la mesa.

LT.