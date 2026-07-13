Pipo Gorosito destrozó a Gary Neville tras sus críticas a Cuti Romero y Lisandro Martínez

El director técnico de San Lorenzo y referente del fútbol argentino, Néstor "Pipo" Gorosito, encendió las redes sociales este lunes tras salir al cruce de forma explosiva contra el ex defensor británico Gary Neville. El ex lateral de la selección de Inglaterra había cuestionado con dureza las actuaciones de Cristian Romero y Lisandro Martínez en la Copa del Mundo, desatando la inmediata e irónica reacción de "Pipo".

"Regalan dos goles por partido" dijo Gary Neville

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La controversia nació luego de que Neville tildara de "demasiado agresivo y arriesgado" el estilo de la dupla central albiceleste para el nivel de una semifinal del mundo: "No veo ninguna manera en que no marquemos al menos 2 goles contra Argentina. Los llamo la mejor-peor dupla defensiva central del mundo." "Pasan de lo sublime a lo ridículo. Tienes a Cristian Romero y Lisandro Martínez que parecen regalar un gol entre los dos por partido. "Luego los ves de nuevo y resulta que están marcando goles, ganando todos los cabezazos y apareciendo por todos lados."

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Fiel a su estilo directo y sin filtros, el entrenador argentino le envió un mensaje a Sebastián Vignolo, que estaba al aire, hablando sobre el hoy analista de la televisión europea. "Díganle a este Gary Neville que lo único que sabía hacer era el lateral, pedazo de tronco", disparó el DT de San Lorenzo, haciendo alusión a las limitaciones técnicas que el inglés tenía en su época de jugador.

Los defensores argentinos son cracks, él no sabía que se jugaba con el pie", sentenció Gorosito, bancando a la dupla y la enorme técnica individual que demuestran los centrales titulares de la Selección de Lionel Scaloni.

LT.