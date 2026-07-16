En pleno clima Mundialista, y a pocos días que la Selección Argentina juegue la Final del Mundo, la Copa Argentina avanza en su inexplicable calendario con un jueves de súper acción. Racing y Defensa y Justicia, que también presenta a Julio Vaccari, se miden en Quilmes por un lugar en octavos de final, allí donde los espera Belgrano de Córdoba, campeón del Apertura.

Racing presenta a Vojvoda tras la salida de Gustavo Costas

Tras un primer semestre decepcionante, y el turbulento despido de Gustavo Costas, Racing confirmó a Juan Pablo Vojvoda como nuevo entrenador. El DT de 51 años regresa al país tras seis temporadas en Brasil, habiendo dirigido Huracán, Talleres de Córdoba, Newell’s y Defensa y Justicia, su rival de turno.

Pacha Espino

La Academia tendrá en cancha a su primer refuerzo, Alfonso Espino, lateral uruguayo que llegó libre tras ocho años en España, y una última temporada en Rayo Vallecano. “Pacha” será titular, mientras que Matías Kranevitter, la otra incorporación ya presentada, esperará en el banco de suplentes.

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Defensa y Justicia inicia el semestre con la vuelta de Julio Vaccari

El Halcón de Varela también está de estreno, con Julio Vaccari iniciando su tercer ciclo al frente de Defensa y Justicia, volviendo al club luego de dos años al frente de Independiente. Con el regreso de Leandro Fernández, que será titular, y la vuelta de Domingo Blanco, Defensa también tiene la Copa Argentina como objetivo central.

Domingo Blanco

Racing vs Defensa y Justicia: hora, TV y formaciones

Racing Club y Defensa y Justicia se miden desde las 18.45 en el Estadio Centenario de Quilmes, con ambas hinchadas y el arbitraje de Pablo Dóvalo. El partido será televisado por TyC Sports.

Racing forma con: Facundo Cambeses; Ezequiel Cannavo, Marco Di Césare, Marcos Rojo, Alfonso Espino; Santiago Sosa; Alejandro Tello, Matías Zaracho, Matko Miljevic; Adrián Martínez y Tomás Conechny.

Defensa y Justicia alistará a: Facundo Quintana; Ayrton Portillo, Damián Fernández, Héctor David Martínez, Lucas Souto; Julián López, César Pérez; Juan Manuel Gutiérrez, David Barbona, Agustín Hausch; Leandro Fernández.

NZ