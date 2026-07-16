Este jueves desde las 21.45, en el Estadio Coloso Marcelo Bielsa, Boca y Sarmiento de Junin se medirán por los dieciseisavos de final de la Copa Argentina 2026. El Xeneize comienza oficialmente la segunda mitad del año con la ilusión de un nuevo comienzo de la mano de Rodolfo Arruabarrena.

El encuentro será dirigo por Nazareno Arasa y podrá verse en vivo por la pantalla de TyC Sports.

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Cómo llega Boca

Tras debutar con un triunfo amistoso por 1-0 ante Athletico Paranaense, Rodolfo Arruabarrena rearma el equipo para su primer partido oficial. El "Vasco" no contará con Adam Bareiro ni Tomás Belmonte por lesión, lo que lo obliga a modificar su esquema táctico de 4-3-3. Además, las nuevas incorporaciones, Álvaro Montero y Sebastián Villa, todavía no firmaron sus contratos y quedaron descartados para jugar este jueves en Rosario.

Boca Juniors

Cómo llega Sarmiento

Tras el receso, Sarmiento de Junín busca renovar energías para encarar un segundo semestre crítico. El "Verde" arranca en una posición alarmante: último (28°) en los promedios y 21° en la tabla anual. Además, el fixture le depara un desafío extra: un cruce clave contra uno de los cinco grandes del fútbol argentino que podría marcar el quiebre de la temporada.

Boca vs Sarmiento: las posibles formaciones

Boca: Leandro Brey; Leandro Lozano, Nicolás Figal, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Santiago Ascacíbar, Milton Delgado; Alan Velasco, Tomás Aranda, Leonel Flores; Miguel Merentiel. DT: Rodolfo Arruabarrena.

Sarmiento: Aún el entrenador no comunicó la posible formación que jugará el partido, se espera que en las próximas horas confirme el armado. DT: Facundo Sava.

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BP