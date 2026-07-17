River vs Aldosivi: los mejores memes tras el histórico batacazo en la Copa Argentina

River sufrió una de las peores humillaciones de los últimos tiempos. En una noche catastrófica en el estadio Padre Ernesto Martearena de Salta, el conjunto de Núñez mostró una versión alarmante, caminó por la cancha y fue goleado sin atenuantes por un Aldosivi intratable que se impuso por 3-1, firmando el gran batacazo de los 16avos de final de la Copa Argentina 2026.

El encuentro se le hizo cuesta arriba al Millonario desde el vestuario. Primero fue Tomás Fernández el que aprovechó una serie de rechazos fallidos en el área para poner el 1-0. A los 29 minutos, Nicolás Cordero madrugó de cabeza a la defensa para estampar el 2-0 que obligó al DT a meter un doble cambio de urgencia antes del descanso. Lejos de reaccionar en el complemento, River volvió a fallar abajo y el Tiburón marplatense liquidó la historia con un tercer gol.

Apenas terminado el partido, las redes sociales estallaron con una catarata de memes letales. Los principales apuntados por las cargadas y las burlas en internet fueron el rendimiento defensivo del Millonario, el flojo nivel de los refuerzos y la impaciencia de los hinchas ante una eliminación prematura que nadie tenía en los planes.

Los mejores memes que dejó la goleada histórica de Aldosivi ante River

FMZ