Lionel Messi palpitó la final del Mundial 2026 ante España y llenó de elogios a Lamine Yamal

A las puertas de una nueva final del mundo, Lionel Messi alzó la voz. En la previa del trascendental choque entre la Selección Argentina y España en el MetLife Stadium de Nueva Jersey por la Copa del Mundo 2026, el astro rosarino brindó conceptos muy valiosos sobre la madurez del grupo, la forma en que asimilan la presión y dejó un mensaje directo cargado de admiración hacia la gran joya española, Lamine Yamal.

"Nosotros crecimos jugando al fútbol con mucha pasión, con muchas ganas siempre de divertirnos, de jugar; en un colegio, en una calle, en un equipo de chiquitos", reflexionó el "10" sobre la esencia del futbolista argentino.

Con la calma que le dan los años, desmitificó el peso de la final: "Nunca pensamos en la presión, siempre lo pensamos como algo natural. Al final somos un grupo muy competitivo al que le gusta ganar".

En sintonía con su rol de líder, Messi dejó una enseñanza sobre el éxito y el fracaso en el deporte de alto rendimiento: "Entendemos que es un deporte colectivo, que no siempre se puede ganar y que el rival es competitivo. De chiquito fui aprendiendo que se pierde más de lo que se gana, y eso me hizo crecer como persona y como jugador".

El reencuentro con Lamine Yamal y la historia de la foto viral

Uno de los momentos más esperados de la conferencia fue cuando se le consultó por Lamine Yamal, la joven figura de España con quien comparte un vínculo casi místico debido a una sesión fotográfica benéfica del año 2007 que se volvió viral. En ella, un Messi de apenas 20 años bañaba a Lamine cuando este era un bebé de meses.

"Lo de esa foto es una locura. Es la vida, me hice la foto cuando era bebé. Que estemos los dos enfrentándonos en una Copa del Mundo es una locura", expresó Messi con asombro.

El capitán albiceleste no escatimó en palabras de elogio para el delantero del conjunto de Luis de la Fuente: "Lamine es un grandísimo jugador al cual seguí muchísimo. Juega en el club que amo (Barcelona), le deseo lo mejor, quiero siempre lo mejor. Es uno de los referentes mundiales y uno de los mejores del mundo, le deseo mucha suerte. El bien de él va a ser el bien del Barcelona".

Sabiendo del enorme peligro que representa el juvenil por las bandas, el atacante argentino advirtió que la Scaloneta no la tendrá fácil, pero confía ciegamente en el plan de juego del cuerpo técnico nacional.

"Tiene una gran oportunidad de conseguir algo histórico, algo que nosotros intentaremos dar lo máximo otra vez para evitarlo. Intentaremos hacer un buen partido para que él no tenga su mejor versión, aunque es difícil", reconoció con total sinceridad. "Pero nosotros tenemos nuestras armas también", concluyó Messi de manera desafiante de cara al gran espectáculo del domingo.

FMZ