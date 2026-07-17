Rodri palpitó la gran final del Mundial 2026, llenó de elogios a Lionel Messi y reconoció el gran momento de Argentina

A solo 48 horas de la gran definición de la Copa del Mundo 2026 en el MetLife Stadium, la expectativa es total. El encargado de alzar la voz en el campamento europeo fue Rodri, el capitán y máximo referente futbolístico de la Selección de España.

En una conferencia de prensa cargada de respeto y ambición, el volante central analizó las virtudes de la Albiceleste, desmenuzó el peligro que representa Lionel Messi y dejó en claro que su equipo saldrá a la cancha sin temores.

"Sabemos que Argentina es un equipo muy competitivo. Han sido capaces de dar vuelta los marcadores, da la sensación de que dan siempre su mejor versión y en los últimos años han demostrado ser el equipo más en forma, por lo que son el rival a batir", disparó Rodri de entrada, rindiéndose ante el presente de los dirigidos por Lionel Scaloni.

El factor Messi y el peligro de la Albiceleste

Al ser consultado sobre cómo frenar al capitán argentino, el mediocampista no escatimó en elogios, aunque advirtió que la Scaloneta tiene múltiples armas en ofensiva: "Evidentemente, Messi es el mejor jugador de todos los tiempos. Fue capaz de liderar a su selección a ganar la Copa del Mundo en Qatar 2022 y a esta nueva final".

Sin embargo, el jugador del Manchester City remarcó que el plan defensivo no puede centrarse en un solo hombre: "Todos lo conocemos, domina muchas facetas del juego, no solo dentro del área. Habrá que tenerlo controlado porque les da mucho más de lo que la gente piensa, pero Argentina es mucho más que Messi. Tienen otros jugadores arriba a los que prestarles atención, están bien atrás y tienen un buen arquero".

A pesar de la paridad que se espera, el capitán español reconoció que no ha tenido contacto con sus colegas del rival en las horas previas: "No, no he hablado con ningún argentino".

Con la guardia alta y sin miedo a la localía argentina

Respecto a cómo planea plantear tácticamente la final, Rodri prefirió guardarse algunas cartas pero destacó la solidez defensiva de la Roja: "Como todos los equipos, tenemos debilidades, pero me las reservo. Somos un equipo difícil de batir, solo nos han metido un gol en el torneo. Manejamos muy bien el área rival y la nuestra, pero el domingo tendremos que sacar nuestra mejor versión ante el mejor equipo del mundo".

Finalmente, el capitán se refirió al marco de público que se espera en Nueva Jersey, donde se vaticina una marea de camisetas celestes y blancas: "El apoyo es importante, pero al final el partido se disputa en el campo. Hemos recorrido todos los estadios donde había muchísimas camisetas de España. Tal vez en este partido los argentinos sean más, pero confiaremos en el apoyo de nuestra gente".

Con el objetivo principal cumplido de estar en la gran cita, el referente de la Roja cerró con una frase que define la mentalidad de su plantel: "Hay que tener más ganas de ganar, que miedo por perder. Va a ser un test perfecto para levantar la Copa del Mundo ante el rival más en forma".

FMZ