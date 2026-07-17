La Masia, mítica cantera del Barcelona, contará su propia historia en la final del Mundial 2026 que Argentina y España disputarán el próximo domingo en Nueva York. Nueve jugadores allí formados estarán disponibles para salir a la cancha, ocho españoles y el argentino Lionel Andrés Messi, puente entre los equipos.

El ADN que une dos generaciones

“Lionel Messi es el padre de La Masia en la final del Mundial” escribió Mundo Deportivo en el análisis del impacto de la cantera blaugrana. Por un lado, Lionel Messi lidera a la Albiceleste con 39 años buscando la hazaña del Bicampeonato Mundial; por el otro, Lamine Yamal encabeza a la nueva camada española con apenas 19 años. Entre ellos dos décadas de formación bajo la misma escuela.

Lamine Yamal y Lionel Messi

Pau Cubarsí, Dani Olmo, Marc Cucurella, Eric García, Alejandro Grimaldo, Gavi y Víctor Muñoz son los otros futbolistas que pasaron, en mayor o menor medida, por la Masía. Los primeros tres, titulares para De la Fuente. La base que moldeó al Barcelona de Messi fue la misma que configuró a la España que conquistó el titulo en Sudáfrica 2010, un estilo de juego que la Roja todavía pregona.

Lionel Messi vs Lamine Yamal, el duelo generacional que paralizará al planeta en la final del Mundial 2026

Messi, ídolo y referente de sus rivales

Lionel Messi habló con la prensa sobre lo que le representaba enfrentar a España, y mencionó a Barcelona: "Una selección enorme, con grandísimos jugadores, con juego. Una selección que conozco bien, con una filosofía de fútbol que lleva muchísimos años, conozco a los jugadores, me he enfrentado, los sigo, varios están en el Barcelona.

Lionel Messi jugó 19 temporadas en Barcelona

Messi ingresó a La Masía con 13 años, realizando su principal formación como futbolista profesional. El argentino disputó 19 temporadas con el primer equipo de Barcelona, reconfigurando la historia del club con 672 goles y 35 títulos.

Messi, "de incógnito" en el Camp Nou

Mientras Messi protagonizaba las más grandes gestas deportivas en la historia del Barcelona, era admirado por varios juveniles con los que compartió cuna deportiva, y que hoy lo enfrentarán en la final del Mundial 2026.

El verdadero primer encuentro: la historia de la foto en la que Messi bañó a Lamine Yamal de bebé

La historia del capitán argentino tiene otro capítulo de épica por escribir. Messi jugará la tercera Final del Mundo de su carrera ante el estilo de fútbol que lo formó y qué él mismo contribuyó a consolidar. Lo hará defendiendo la celeste y blanca que jamás dudó en defender.

NZ