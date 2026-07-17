Anillos de campeón del Mundial 2026: cómo son, cuántos se harán y el premio para Argentina o España

La final del Mundial 2026 entre la Selección Argentina y España, que se disputará este domingo 19 de julio en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, no para de sumar condimentos históricos. Al enorme atractivo deportivo de ver frente a frente a los campeones vigentes de la Copa América y de la Eurocopa, se le sumará una innovación absoluta en la historia de los mundiales. La FIFA anunció de manera oficial que, por primera vez, el plantel que se consagre campeón del mundo recibirá anillos de campeonato personalizados.

Con esta iniciativa, la entidad madre del fútbol global adopta una de las señas de identidad más arraigadas del deporte norteamericano, emulando lo que ocurre habitualmente en las ceremonias de premiación de la NBA (básquet), la NFL (fútbol americano), la MLB (béisbol) y la NHL (hockey sobre hielo).

Para conmemorar la Copa del Mundo de este año, la FIFA determinó que se confeccionarán únicamente 2.026 piezas exclusivas y numeradas individualmente.

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Según explicó la FIFA, la distribución del lujoso premio se dividirá de diferentes formas: 30 anillos quedarán en manos exclusivas del plantel y el cuerpo técnico de la selección ganadora. Las 1.996 piezas restantes se pondrán a la venta para aficionados y coleccionistas de todo el mundo como un producto con licencia oficial, permitiendo a los seguidores adquirir una parte de esta histórica colección.

En cuanto a los detalles del diseño, cada anillo se fabricará a medida y contará con su respectivo certificado de autenticidad. En una de sus caras se exhibirá grabado el trofeo de la Copa Mundial de la FIFA, mientras que la otra cara estará completamente personalizada para reflejar la identidad visual, el escudo y los colores del equipo ganador.

El protocolo de entrega también tendrá una particularidad. Inmediatamente después de que finalice el partido del domingo, el capitán del equipo y el director técnico recibirán anillos provisionales durante los festejos en el campo de juego. Posteriormente, se procederá a tomar las medidas correspondientes para fabricar las 30 joyas definitivas que los campeones lucirán para toda la vida.

FMZ