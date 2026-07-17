En medio de la expectativa por la final del Mundial 2026, la Copa Argentina cierra los 16avos de final con un cruce más que picante de viernes por la noche. A partir de las 21:45 horas, River se mide ante Aldosivi por el último lugar a octavos de final.

Desde el estadio Padre Martearena de Salta, el encuentro será arbitrado por Andrés Gariano y se podrá ver en vivo a través de TyC Sports.

Cómo llega River

Para River, este partido marca el regreso oficial a las canchas tras el receso y los exigentes trabajos físicos de la pretemporada. El cuerpo técnico comandado por Eduardo Chacho Coudet entiende que no hay margen de error.

River Plate

Con un mercado de pases sumamente activo, las miradas están puestas en cómo acoplar el rodaje de las flamantes incorporaciones. Si bien nombres pesados como Rafael Santos Borré y Lucas Beltrán ya se entrenan con el grupo y pelean un lugar en la delantera, el juvenil Joaquín Freitas parece ganarle la pulseada inicial al resto para acompañar al indiscutido Facundo Colidio en el frente de ataque.

El último choque oficial entre ambos data de fines de abril de este mismo año por el torneo local, donde River se impuso con autoridad por 3-1 en el Monumental. Previamente, el Millonario dejó en el camino a Club Ciudad de Bolívar tras ganarle por la mínima diferencia en la ronda de 32vos.

Cómo llega Aldosivi

El conjunto marplatense viaja a Salta arropado por la ilusión de plantarse firmemente en el territorio neutral y capitalizar la falta de ritmo oficial que pudiese exhibir su rival en este inicio de semestre.

Aldosivi

Aldosivi presentará un esquema combativo, ordenado defensivamente y listo para herir mediante transiciones rápidas comandadas por la experiencia de sus volantes. La idea principal será cortar las líneas de pase de River y desgastar la paciencia de los de Núñez.

El técnico mantiene una pequeña incógnita en la mitad de la cancha, debatiéndose entre la dinámica de Agustín Palavecino o la jerarquía y el manejo de los tiempos que puede aportar un referente de mil batallas como Lucas "Pata" Castro. En la ofensiva, la carta goleadora recaerá sobre Nicolás Cordero.

Las formaciones de River vs Aldosivi

River: Santiago Beltrán; Giovanni González, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Mauro Arambarri, Lucas Silva o Aníbal Moreno, Fausto Vera, Tomás Galván; Facundo Colidio y Joaquín Freitas.

Aldosivi: Lucas Acosta; Elías López, Néstor Breitenbruch, Nicolás Zalazar, Federico Laureli; Rochi González, Nicolás Linares, Matías Godoy, Agustín Palavecino o Lucas Castro; Tomás Fernández y Nicolás Cordero.

Estadísticas y Minuto a Minuto de River vs Aldosivi

FMZ